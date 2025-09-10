Troppe fermate sospette con l'auto, i Carabinieri lo inseguono: era uno spacciatore

Beccato con la cocaina, arrestato 49enne a Riccione

Nella tarda serata di ieri, 9 settembre, i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato un uomo italiano di 49 anni, residente in provincia e impiegato, con l’accusa di spaccio di stupefacenti.

Durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio nei principali luoghi di spaccio della Riviera, i militari hanno notato il 49enne a bordo di un’auto compiere movimenti e fermate sospette. Decidendo di seguirlo, sono giunti nei pressi della stazione ferroviaria di Riccione, dove il veicolo si è fermato per alcuni istanti. In quel momento un uomo a piedi si è avvicinato al veicolo, scambiando rapidamente qualcosa con il conducente prima di allontanarsi. I Carabinieri, ritenendo di aver assistito a una cessione illecita, hanno bloccato entrambi: all’acquirente è stata trovata la dose di cocaina appena ricevuta.

Le ricerche sono state estese al 49enne tramite perquisizione personale e domiciliare. Nell’abitazione sono state rinvenute ulteriori 12 dosi di cocaina, 11 di crack, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 100 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato in flagranza e, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, posto agli arresti domiciliari. Questa mattina è stato sottoposto al giudizio con rito direttissimo: il Giudice del Tribunale di Rimini ha convalidato l’arresto e disposto per l’imputato l’obbligo di dimora nel comune di residenza.