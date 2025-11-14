Trovato senza vita nelle acque del bagno 138 a Rimini: il corpo notato da un passante

Il passante ha dato l'allarme, l'anziano classe 1942 era però deceduto

Un 83enne ha perso la vita questa mattina (venerdì 14 novembre), sulla spiaggia di Rimini, all'altezza del bagno 138. L'uomo è stato trovato riverso in acqua, a pochi passi dalla riva: a dare l'allarme al personale del 118 e alla Capitaneria di Porto, intorno alle 10.30, è stato un passante. Dai primi riscontri, sarebbe stato un malore a causare il decesso dell'anziano, arrivato in spiaggia in bicicletta, forse per raccogliere vongole.