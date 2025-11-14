Altarimini

Trovato senza vita nelle acque del bagno 138 a Rimini: il corpo notato da un passante

Il passante ha dato l'allarme, l'anziano classe 1942 era però deceduto

14 novembre 2025 12:54
Un 83enne ha perso la vita questa mattina (venerdì 14 novembre), sulla spiaggia di Rimini, all'altezza del bagno 138. L'uomo è stato trovato riverso in acqua, a pochi passi dalla riva: a dare l'allarme al personale del 118 e alla Capitaneria di Porto, intorno alle 10.30, è stato un passante. Dai primi riscontri, sarebbe stato un malore a causare il decesso dell'anziano, arrivato in spiaggia in bicicletta, forse per raccogliere vongole.

