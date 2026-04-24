Truffa un'anziana e le ruba 100mila euro di beni: condannato a 1 anno e 6 mesi di carcere

L'episodio risale al 3 maggio del 2023 in centro storico a Rimini

L'ennesima truffa ai danni degli anziani aveva colpito una 93enne del riminese, spinta a consegnare oggetti e denaro, dal valore complessivo di 100mila euro. Il copione era sempre lo stesso:" Signora, suo figlio ha avuto un incidente. Se paga, possiamo sistemare tutto in poco tempo. Un avvocato verrà a casa sua a ritirare i soldi". Fortunatamente, questa volta l'autore del gesto è stato beccato.

L'episodio risale al 3 maggio del 2023 in centro storico, a Rimini. Tutto inizia con una chiamata all'anziana signora da parte di un finto maresciallo che le comunica che il figlio è stato coinvolto in un incidente e che necessita urgentemente di denaro. In questo modo l'uomo è riuscito a convincerla a consegnargli orologi, oro, gioielli e contanti.

Poco dopo il truffatore si presenta alla porta e in pochi minuti riceve gli oggetti. Dopo poco, a mente fredda, arrivano i primi dubbi. La donna chiama il figlio e capisce che è tutto falso. Scatta la denuncia e partono le indagini.



La sentenza è arrivata ieri mattina: un 54enne originario di Napoli è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione per truffa pluriaggravata ai danni dell'anziana, nel frattempo deceduta. Le indagini erano state condotte dagli agenti della polizia di Stato, che grazie anche ai filmati tratti dalle telecamere di sorveglianza della zona erano riusciti a risalire all’identità del 54enne. Lo riporta Corriere Romagna.