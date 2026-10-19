Truffe e sicurezza, Enel e Carabinieri incontrano i cittadini a Rimini

Giovedì 22 ottobre allo Spazio Enel un incontro per imparare a riconoscere phishing, SMS ingannevoli e telefonate fraudolente, con consigli pratici per proteggere i consumatori

Enel e Arma dei Carabinieri in prima fila contro le truffe. All’interno dei negozi Enel prosegue il ciclo di incontri dedicati alla prevenzione delle frodi e alla tutela dei clienti. L’iniziativa pensata specificatamente a beneficio di consumatori e clienti in generale offre un momento di confronto diretto con il personale dell’Arma per condividere esperienze, ricevere informazioni utili e acquisire strumenti concreti per riconoscere e prevenire i tentativi di truffa.

L’appuntamento è in programma giovedì 22 ottobre alle ore 14:30 presso lo Spazio Enel di Rimini, in Via Francesco Rosaspina 5 con la partecipazione di Giancarlo Giuliani, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Novafeltria e i rappresentanti della Security area Centro del Gruppo Enel.

Al centro dell’incontro le forme di raggiro oggi più diffuse: dagli SMS ingannevoli alle e-mail di phishing, fino ai falsi interventi di assistenza e alle tecniche utilizzate nelle comunicazioni telefoniche fraudolente. L’iniziativa offrirà ai cittadini di Rimini strumenti concreti per riconoscere i principali tentativi di truffa, orientarsi con maggiore consapevolezza tra i diversi canali di contatto e individuare tempestivamente i segnali d’allarme, adottando comportamenti più sicuri. Il progetto, intrapreso dal Gruppo guidato da Flavio Cattaneo, nasce in risposta al forte aumento di spoofing, phishing e contatti fraudolenti che colpiscono non solo il settore energetico, un fenomeno che colpisce clienti di ogni età e richiede interventi sempre più strutturati. Enel è impegnata da tempo nel contrasto a queste pratiche con campagne informative, sistemi di contatto certificati e iniziative per rafforzare la sicurezza digitale, con l’obiettivo di garantire un’esperienza più semplice e soprattutto più protetta.



L’iniziativa si inserisce nel format degli Enel Energy Bar, attraverso cui i negozi Enel aprono le porte al pubblico. In questi appuntamenti, esperti e consulenti guidano i cittadini in un percorso pratico alla scoperta dell’energia.