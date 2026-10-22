Caccia ai numeri sospetti Truffe telefoniche, Hera attiva strumento online per aiutare i cittadini

È sufficiente inserire sul sito il numero della chiamata per avere conferma se sia una telefonata ufficiale

Hera Comm ed EstEnergy hanno attivato un servizio online per aiutare i clienti a riconoscere le possibili truffe telefoniche. Nella home page dei siti internet delle due società i cittadini trovano una finestra dedicata: cliccandola gli utenti vengono reindirizzati sulla pagina che contiene lo strumento di verifica sviluppato per i cittadini. Basta inserire il numero della chiamata ricevuta per sapere se appartenga ai canali ufficiali delle due società. I primi risultati confermano l’utilità del servizio: nell’85% delle verifiche fatte, il numero controllato non è risultato collegato ad alcun canale ufficiale di Hera Comm o EstEnergy. "Abbiamo ricevuto molte segnalazioni da clienti preoccupati per l’attendibilità di chiamate ricevute da numeri che non erano i nostri. Per questo abbiamo avviato una campagna informativa e creato uno strumento semplice per controllare i numeri sospetti e proteggersi meglio dalle truffe – spiega Isabella Malagoli, amministratore delegato di Hera Comm ed EstEnergy. – I primi dati sono molto chiari: la grande maggioranza dei numeri verificati non appartiene a Hera".

Il dato dell’85% si riferisce ai numeri sottoposti a verifica attraverso il nuovo strumento e non alla totalità delle telefonate ricevute dai clienti. È comunque un segnale importante: quando si riceve una chiamata inattesa da chi dice di essere un operatore di energia, è necessario controllare sempre il numero prima di fornire dati personali o accettare un’offerta. Se non si possiede l’accesso a internet, è comunque possibile verificare se il numero da cui si è stati contattati appartiene ai call center di Hera Comm o Est Energy rivolgendosi agli sportelli sul territorio oppure contattando i numeri verdi gratuiti 800.999.500 per le famiglie clienti Hera Comm e 800.046.200 per EstEnergy. Infine, dal 18 giugno 2026, in base al “Decreto Bollette” n. 21/2026, l’attuale fornitore di luce e gas può contattare i propri clienti per finalità commerciali solo se il cliente ha dato il proprio consenso. Gli altri operatori possono invece contattare il cliente a fini commerciali esclusivamente a seguito di una sua diretta richiesta di essere ricontattato.