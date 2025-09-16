Trump avverte: "Zelensky dovrà fare accordo, Hamas avrà problemi: non usi ostaggi come scudi umani"

Il presidente Usa in partenza per la Gran Bretagna annuncia anche una causa contro il New York Times

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “dovrà fare un accordo”, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg. Parole che Trump ha pronunciato prima della partenza per la Gran Bretagna, dove sarà in visita di stato.

Trump ha inoltre lanciato un avvertimento a Hamas, dichiarando che l’organizzazione “avrà grossi problemi” se continuerà a utilizzare ostaggi come scudi umani. Già nelle ultime ore, il presidente aveva esortato il gruppo a non impiegare civili in questo modo.

In un altro fronte, Donald Trump ha annunciato di aver intentato una causa per diffamazione e calunnia contro il New York Times, chiedendo un risarcimento di 15 miliardi di dollari. Su Truth Social, il tycoon ha definito il quotidiano come “uno dei giornali peggiori e più degenerati nella storia del nostro Paese, divenuto un vero e proprio portavoce del Partito Democratico di Sinistra Radicale”.