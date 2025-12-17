Turismo, a Misano è boom di ottobre: +82,5 presenze dall'Italia

Il sindaco: "Cresciamo sul mercato italiano e internazionale"

Dopo Cattolica, anche l'amministrazione comunale di Misano si sofferma sui dati turistici dei primi dieci mesi del 2025. Per il sindaco Fabrizio Piccioni "sotto il profilo percentuale guidiamo un progresso che coinvolge sostanzialmente tutta la Riviera di Rimini. Siamo molto soddisfatti per questo risultato che premia un lavoro di promozione svolto con impegno e condiviso con gli operatori. Mi piace sottolineare come gli incrementi degli arrivi nazionali riguardino tutte le regioni italiane tranne due dai numeri marginali, stessa cosa per le provenienze estere. Cresciamo su tutti i mercati ed è uno stimolo a fare sempre meglio”.

“Oltre ai tradizionali contenuti, fra auguri e premiazioni – conclude Piccioni - sabato pomeriggio condivideremo insieme alla comunità anche questo bel risultato, al quale concorrono all’eccellenza della qualità delle acque di balneazione, l’attenzione all’arredo urbano, l’attività del circuito”.

Dopo dieci mesi, a Misano Adriatico sono arrivati 186.821 turisti nelle strutture ricettive (+9,42%), per 868.991 pernottamenti (+5,24%). Percentuali che pongono la destinazione al primo posto per incremento provinciale sulla Riviera di Rimini. Eccezionale il risultato di ottobre con un +82,5% delle presenze dall’Italia e quasi il +59,4% dall’estero.

Le presenze estere salgono del 5,07%: risaltano il +3,73% dalla Germania, con oltre 44mila presenze,

+10,86% dalla Polonia con circa 10mila presenze. In crescita la domanda da Nord Europa.

In generale, incrementi nelle presenze col +4,80% dall’Unione Europea e il raddoppio di quelle da Paesi Extraeuropei.