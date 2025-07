Turismo a Riccione: +20% di prenotazioni. La sindaca: “È il frutto della nostra strategia"

I dati di Titanka! e Jetcost.it: boom di richieste, ricavi in crescita e città tra le mete più cercate d’Italia

L'amministrazione comunale di Riccione esprime il proprio ottimismo, evidenziando che la Perla Verde si candidi a essere tra le protagoniste dell'estate italiana. L'amministrazione cita i dati dell'osservatorio Mr. Preno di Titanka!, che rileva le prenotazioni dirette effettuate dalle strutture senza passare da intermediari come Ota, tour operator o agenzie. Nel periodo dal 1° maggio al 25 giugno 2025 gli hotel analizzati di Riccione hanno registrato una crescita significativa: le richieste di preventivo sono state oltre 2 milioni (2.045.530), con un aumento del 18,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le prenotazioni confermate hanno superato quota 128.000 (+20,5%). Anche i ricavi generati hanno fatto registrare un risultato con primi segnali positivi, raggiungendo 143,59 milioni di euro (+17,5%) rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

I dati riguardano un campione di 68 hotel, principalmente 3 e 4 stelle, che rappresentano parte dell’ospitalità riccionese e sono confrontati con il medesimo periodo dell’anno precedente su un campione rappresentativo delle medesime dimensioni.

"Queste prime tendenze, calcolate su un campione rappresentativo e digitalmente evoluto e attivo, dimostrano come il mix di attività tra investimenti pubblici e scenario digitale avanzato delle strutture private porti a risultati tangibili e misurabili", evidenzia la sindaca di Riccione.

“Sono numeri che fanno piacere e che ci spingono a fare ancora meglio– aggiunge - abbiamo creduto fortemente in una promozione turistica senza precedenti, e questi risultati, certamente parziali e di inizio stagione, e come tali vanno analizzati, ci suggeriscono che la direzione è quella giusta. Riccione è una città che sa rinnovarsi e che continua a essere attrattiva, mantenendo però la propria identità e la propria unicità”.

"Questi importanti risultati - prosegue la sindaca -sono anche frutto di un’intensa campagna di comunicazione nazionale sviluppata su più fronti. La città è stata protagonista sulle principali reti Mediaset con spot televisivi, sulle emittenti radiofoniche con campagne pubblicitarie mirate su Radio 105, Radio 101 e Radio Monte Carlo, oltre che su piattaforme social, digitali e di streaming come Amazon, Spotify, Meta e TikTok. A tutto questo si è aggiunta una forte presenza sul territorio, con iniziative di comunicazione Out Of Home, tra cui un grande murale a Milano e un treno Tper brandizzato Riccione, destinato a viaggiare per due anni sulle tratte più frequentate d’Italia".

Per l'amministrazione comunale, la strategia è stata vincente: "Abbiamo voluto parlare a pubblici diversi, dai giovani alle famiglie, raccontando una Riccione viva, dinamica e protagonista dell’estate italiana”.

A supportare e consolidare i primi segnali positivi di questo percorso, cita l'amministrazione comunale riccionese, arriva anche il dato del portale Jetcost.it, secondo cui Riccione è la quinta destinazione più ricercata in Italia per il mese di luglio 2025, superata solo da grandi città o località di forte richiamo come Roma, Lampedusa, Napoli e Jesolo. Le ricerche complessive di alloggi verso l’Emilia-Romagna risultano in aumento dell’8% rispetto al 2024, segno di un trend molto positivo per tutto il territorio.

L’assessore al Turismo Mattia Guidi guarda con ottimismo ai prossimi mesi: “Siamo solo all’inizio della stagione ma questi dati sono già un primo segnale positivo che va interpretato con cautela. La possibilità di accedere a strumenti come l’Osservatorio di Titanka, l’analisi di tendenze digitali e del sentiment della rete, ci da visione dell’andamento generale che come in tutti i mercati avrà una precisa valutazione a consuntivo. L’obiettivo dell'intera pianificazione media ed eventi, è sempre stata quella di intercettare tutte le audience della nostra città, incrementando una potenziale domanda per la destinazione Riccione, lavorando nella sfera pubblicitaria dell’awareness e della consideration del brand, allargando il bacino di contatti e intercettando le persone in tutta la sfera multimediale e multicanale moderna. L’esposizione del brand Riccione, sui principali mezzi di comunicazione ha inoltre garantito un percorso virtuoso di incremento di attività per brand internazionali che integrano alla nostra comunicazione il loro piano media a supporto di iniziative sul territorio”.

“Seguendo il Piano Strategico che abbiamo tracciato per lo sviluppo turistico della città – conclude la sindaca Angelini – ora vogliamo puntare sempre di più sull’internazionalizzazione del turismo e sull’estensione della stagione turistica fino a sei mesi, con l’ambizioso obiettivo di raggiungere un milione di turisti l’anno entro il 2028. La strada è ancora lunga, ma l’imprenditoria riccionese sta rispondendo con entusiasmo, come dimostrano i nuovi alberghi di eccellenza appena inaugurati e il grande rilancio di viale Ceccarini, di cui vado particolarmente orgogliosa. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma siamo determinati a proseguire su questa strada per far crescere sempre di più il nome di Riccione nel mondo”.