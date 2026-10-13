Turismo a Rimini, Ariminensis: «Basta accuse, servono risposte per i piccoli albergatori»

Dopo le parole del sindaco Sadegholvaad, l'associazione chiede un confronto su tariffe, stagionalità e investimenti per tutelare le piccole strutture

Le dichiarazioni del sindaco Jamil Sadegholvaad sulla cosiddetta «guerra dei prezzi» nel settore alberghiero riaccendono il dibattito sul futuro del turismo riminese. ARIMINENSIS, Associazione per il territorio, interviene chiedendo di superare le polemiche e affrontare le difficoltà economiche che interessano soprattutto le piccole strutture ricettive. L'occasione è il convegno promosso da Teamwork Hospitality al Grand Hotel, durante il quale il primo cittadino ha affrontato il tema della concorrenza tariffaria e degli operatori che, secondo le sue dichiarazioni, penalizzerebbero il sistema turistico. Una posizione che l'associazione invita ad approfondire, partendo da una domanda: chi sono concretamente gli albergatori che vengono indicati come responsabili del problema?

Prezzi bassi e difficoltà economiche non sono sinonimi di irregolarità

ARIMINENSIS condivide la preoccupazione per un mercato nel quale la corsa al ribasso delle tariffe rischia di penalizzare le imprese che investono nella qualità. Tuttavia, secondo l'associazione, non è possibile mettere sullo stesso piano chi sceglie di non investire, chi gestisce strutture datate e chi, pur volendo rinnovare il proprio albergo, non dispone delle risorse economiche necessarie. Il problema delle tariffe troppo basse, del resto, non nasce oggi. Personale, contributi, fornitori, utenze, manutenzioni, imposte, affitti e finanziamenti rappresentano costi che ogni impresa deve sostenere. Quando i ricavi non sono sufficienti a coprirli, diventa difficile trovare le risorse per ammodernare camere, servizi e spazi comuni. Una promozione occasionale può essere una legittima strategia commerciale. Diverso è il caso di una concorrenza fondata stabilmente sul prezzo più basso, che può compromettere la redditività delle aziende e ridurre la capacità di investimento dell'intero comparto.

Il nodo della stagionalità e del rapporto tra domanda e offerta

Per ARIMINENSIS, la questione centrale riguarda anche l'equilibrio tra la capacità ricettiva disponibile e la domanda effettiva. Rimini dispone di un'offerta alberghiera importante, ma la richiesta di soggiorni varia sensibilmente nel corso dell'anno. Durante i grandi appuntamenti fieristici, l'aumento della domanda può consentire tariffe più remunerative. Nei periodi di minore affluenza, invece, la concorrenza si intensifica e i margini economici si riducono, soprattutto per le strutture di fascia economica. È proprio in questo contesto che l'associazione ritiene necessario aprire una riflessione sulle condizioni che permettono agli imprenditori di recuperare gli investimenti. Chiedere agli albergatori di riqualificare le strutture è importante, ma occorre anche interrogarsi sulla sostenibilità economica degli interventi e sulle opportunità di lavoro durante tutto l'anno. Senza affrontare la stagionalità e le dinamiche del mercato, il rischio è quello di attribuire alle singole imprese responsabilità che dipendono anche da fattori più ampi.

Piccoli alberghi familiari, una realtà da ascoltare

Particolare attenzione viene riservata ai piccoli alberghi a conduzione familiare, spesso con appena dieci o venti camere. Sono attività nelle quali i titolari e i loro familiari lavorano per molte ore al giorno durante la stagione, affrontando sacrifici considerevoli per ottenere, in alcuni casi, redditi annuali contenuti. Non tutti dispongono dei capitali necessari per ristrutturare gli immobili e non tutti hanno le garanzie richieste dagli istituti di credito per ottenere finanziamenti. A queste situazioni si aggiungono quelle dei gestori in affitto d'azienda, che devono sostenere canoni e spese di gestione senza essere proprietari degli edifici. «Prima di essere etichettate come un problema, queste persone meritano rispetto per l'impegno e la capacità di resistere alle difficoltà», è la posizione espressa dall'associazione, che invita a distinguere tra le diverse condizioni imprenditoriali presenti sul territorio. Per ARIMINENSIS, il rispetto delle regole fiscali e lavorative deve essere garantito da tutti, ma una tariffa bassa, da sola, non costituisce una prova di irregolarità. Servono analisi puntuali e valutazioni basate su elementi concreti, evitando generalizzazioni che rischiano di colpire anche chi opera correttamente.

Presenze turistiche e imposta di soggiorno non bastano a misurare il successo

Un altro punto sollevato dall'associazione riguarda il modo in cui viene valutata la salute del sistema turistico. Il numero delle presenze e gli incassi dell'imposta di soggiorno sono indicatori importanti, ma non raccontano da soli la situazione economica delle imprese. Occorre comprendere quanto reddito rimanga effettivamente agli operatori dopo aver sostenuto i costi di gestione e quante risorse possano essere destinate alla manutenzione, alla riqualificazione e al miglioramento dei servizi. Un sistema turistico può registrare flussi significativi e, allo stesso tempo, presentare difficoltà sul fronte della redditività. Per questo, secondo ARIMINENSIS, il confronto sul futuro di Rimini dovrebbe includere anche la sostenibilità economica delle attività e le condizioni necessarie per mantenere competitiva l'offerta ricettiva.

Waterfront, attenzione anche a Rimini Nord

L'associazione richiama inoltre l'attenzione sulla riqualificazione del waterfront, sottolineando la necessità di distinguere gli interventi di valorizzazione dalla pedonalizzazione permanente. Secondo ARIMINENSIS, a Rimini Nord permangono tratti e periodi nei quali la circolazione veicolare resta presente. Rivabella, Viserba, Viserbella e Torre Pedrera, evidenzia l'associazione, devono poter contare sulla stessa attenzione riservata alle altre aree turistiche della città. Il tema si inserisce in una riflessione più ampia sull'equilibrio territoriale, sulla fruibilità delle località e sulle condizioni che possono sostenere le attività economiche lungo tutto il litorale.

La richiesta: un confronto concreto con gli operatori

La proposta di ARIMINENSIS è quella di avviare un confronto strutturato tra amministrazione comunale, associazioni di categoria e operatori economici, affrontando in modo organico i temi della stagionalità, della redditività, della concorrenza tariffaria e degli investimenti. L'obiettivo è individuare strumenti e condizioni che consentano alle imprese di operare nel rispetto delle regole, migliorare la qualità dell'offerta e programmare il proprio futuro senza ignorare le difficoltà economiche che caratterizzano una parte del settore. La questione, in definitiva, non riguarda soltanto chi applica tariffe più basse o chi dispone delle strutture più moderne. Riguarda il modello turistico che Rimini intende costruire, la capacità di sostenere le imprese che lavorano correttamente e le opportunità offerte alle nuove generazioni di imprenditori. La domanda da cui ripartire, conclude ARIMINENSIS, non dovrebbe essere chi debba lasciare Rimini, ma quali condizioni sia necessario creare perché chi lavora correttamente possa restare, crescere e continuare a contribuire al futuro dell'economia turistica della città.