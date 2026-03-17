Turismo, Coriano soddisfatto per i risultati del 2025: "Siamo tra le mete di collina in crescita""

"Cresce anche la permanenza media"

Si chiude con un segno positivo il 2025 per il turismo a Coriano. Nel periodo gennaio–dicembre 2025 si sono registrati 5.789 arrivi complessivi (+ 14,32% rispetto al 2024) e 15.172 pernottamenti, con un incremento significativo rispetto all’anno precedente, pari a +14,9% nei pernottamenti. "Un risultato che consolida il trend già emerso nei mesi precedenti e rafforza il posizionamento del territorio tra le mete collinari in crescita", evidenzia l'amministrazione comunale.

Nel dettaglio, i turisti italiani si confermano la componente principale con 4.331 presenze, mentre gli stranieri raggiungono quota 1.458, contribuendo in modo sempre più rilevante allo sviluppo del settore. Proprio la componente internazionale continua a rappresentare un elemento dinamico e in espansione.

"La crescita dei pernottamenti evidenzia non solo un aumento dei flussi, ma anche una maggiore permanenza media, segnale di un territorio capace di offrire esperienze complete tra paesaggio, enogastronomia, cultura e benessere", sottolinea l'amministrazione comunale, che evidenzia inoltre la centralità dei mesi estivi, ma anche "una distribuzione più ampia dei flussi durante tutto l’anno, elemento strategico per uno sviluppo turistico meno stagionale e più sostenibile".

“Siamo orgogliosi di vedere come Coriano continui a crescere come destinazione turistica – dichiara il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini –. Il nostro territorio è sempre più scelto da chi cerca un’esperienza autentica, tra colline, borghi e qualità della vita. Continueremo a investire nella valorizzazione delle nostre eccellenze, promuovendo un turismo rispettoso e capace di generare valore per la comunità".

"Coriano si inserisce nel quadro del comparto turistico provinciale come esempio di turismo esperienziale e di prossimità, dove aziende agricole, strutture ricettive, ristoratori e associazioni collaborano per costruire un’offerta sempre più integrata e attrattiva. Questi dati confermano un percorso di crescita che ci incoraggia a proseguire con ancora più determinazione – commenta l’assessora Anna Pazzaglia –. Coriano è un territorio che si racconta attraverso le sue storie, i suoi eventi e le sue tradizioni: un luogo in cui chi arriva può vivere un’esperienza vera e sentirsi parte della comunità".