Turismo e formazione: nasce la collaborazione per tirocini internazionali nel Riminese

Firmata una collaborazione per attivare tirocini internazionali nel settore turistico-ricettivo, con l’obiettivo di sostenere le imprese e migliorare la formazione professionale

Conflavoro PMI Rimini e l'Associazione Riviera Sicura annunciano la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con UCM Italy, realtà impegnata nello sviluppo di percorsi formativi e tirocini internazionali nel comparto turistico-ricettivo, anche attraverso il progetto EuroEst, rivolto in particolare a studenti provenienti da Paesi esteri e inseriti in percorsi professionalizzanti collegati all’ospitalità, alla ristorazione e ai servizi alberghieri.

L’intesa nasce con un obiettivo preciso: mettere a disposizione delle imprese turistiche del territorio un nuovo strumento di supporto per l’attivazione di tirocini formativi rivolti a cittadini extra UE residenti all’estero, nel rispetto della normativa vigente e con particolare attenzione alla qualità della formazione, all’assistenza organizzativa e alla corretta integrazione dei tirocinanti nelle strutture ospitanti. L’accordo richiama inoltre il quadro normativo che consente l’attivazione di tali percorsi e si inserisce nel solco dell’accreditamento ottenuto da Conflavoro PMI in relazione al protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro del 3 agosto 2022.

Attraverso questa collaborazione, UCM Italy si impegna ad attivare i tirocini, progettare i piani formativi, coordinare l’accoglienza dei tirocinanti, assisterli anche sul piano linguistico e curare gli adempimenti funzionali al percorso di studio e stage in Italia. Conflavoro PMI Rimini e Riviera Sicura, dal canto loro, si impegnano a coinvolgere le imprese interessate, a favorire l’incontro tra domanda e offerta e a individuare strutture ricettive capaci di garantire reali opportunità di crescita professionale.

Il progetto valorizza l’esperienza maturata da UCM Italy nel programma EuroEst, che negli anni ha sviluppato collaborazioni con università e istituti professionali esteri e ha promosso percorsi formativi nei profili di aiuto cuoco, aiuto pizzaiolo, aiuto barista, aiuto cameriere e supporto al ricevimento, abbinando formazione tecnico-pratica e insegnamento della lingua italiana prima dell’arrivo degli studenti nelle aziende ospitanti.

Per il sistema turistico riminese, l’accordo rappresenta una risposta concreta a due esigenze sempre più centrali: da una parte il reperimento di figure motivate e adeguatamente formate, dall’altra la costruzione di un modello di ospitalità che unisca competitività, legalità, accompagnamento e valorizzazione del capitale umano. Inoltre, l’intesa prevede condizioni chiare per i tirocinanti e per le strutture ospitanti, puntando su percorsi seri, qualificanti e ben strutturati.

Le aziende interessate ad accogliere tirocinanti nel proprio organico potranno richiedere informazioni e manifestare il proprio interesse sulla piattaforma tirociniturismo.it .

“Il turismo ha bisogno di programmazione, competenze e reti affidabili,” afferma il Presidente di Conflavoro PMI di Rimini Corrado Della Vista. “Questa collaborazione va letta proprio in questa prospettiva: rafforzare il sistema dell’ospitalità locale attraverso un progetto strutturato, che mette in connessione formazione internazionale, affiancamento alle aziende e crescita professionale dei giovani coinvolti. In un momento in cui il settore è chiamato a mantenere standard elevati di servizio, fare sistema tra associazioni e soggetti specializzati rappresenta un valore aggiunto importante per tutta la Riviera.”

“Con questa intesa vogliamo offrire alle imprese del territorio una risposta concreta e organizzata a un fabbisogno che oggi è sotto gli occhi di tutti: quello di personale formato, motivato e accompagnato in un percorso serio di inserimento nel comparto turistico-ricettivo,” dichiara Giosuè Salomone, direttore di Conflavoro PMI e presidente dell’associazione Riviera Sicura. “Non si tratta soltanto di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma di costruire un modello capace di unire qualità dell’accoglienza, tutela delle imprese, rispetto delle regole e valorizzazione delle persone. Con UCM Italy condividiamo una visione operativa molto chiara: sostenere le strutture ricettive con strumenti concreti e allo stesso tempo creare opportunità formative autentiche per i tirocinanti.”

“Il progetto EuroEst nasce per creare un collegamento stabile tra formazione, specializzazione e impresa,” dichiara Paolo Brescia, presidente di UCM Italy. “L’accordo con Conflavoro PMI Rimini e Riviera Sicura ci permette di consolidare una rete territoriale strategica in Emilia-Romagna, offrendo ai giovani tirocinanti un percorso serio di crescita e alle strutture ricettive un supporto organizzativo e formativo qualificato.”

Conflavoro PMI Rimini e Riviera Sicura confermano così la volontà di investire in progettualità capaci di generare benefici concreti per le aziende, per i lavoratori e per l’intero ecosistema dell’accoglienza, in una logica di sviluppo territoriale, professionalizzazione delle risorse e rafforzamento della competitività del turismo locale.

L’accordo ha durata annuale dalla sottoscrizione e prevede una verifica intermedia sull’andamento della collaborazione, con l’obiettivo di migliorarne progressivamente l’efficacia operativa e l’impatto sul territorio.