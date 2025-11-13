Turismo Festival 2025: Rimini introduce una nuova idea di ospitalità e accoglienza

Il Vivere di Turismo Festival è oggi il più grande evento italiano dedicato al turismo extralberghiero

Il turismo non è solo vacanze e prenotazioni online: è bellezza che si trasforma in lavoro, è una porta aperta tra le persone, è un modo per rendere più vivi i nostri territori. Ed è proprio da questa idea che nasce il Vivere di Turismo Festival, che torna al Palacongressi di Rimini il 19 e 20 novembre per la sua terza edizione con un messaggio chiaro: il turismo è un bene comune.

Due giornate intense, dedicate a chi vive di ospitalità ogni giorno – host, property manager, operatori, associazioni, amministratori – ma anche a chi crede che il turismo possa essere una chiave per il futuro delle comunità locali. L’edizione 2025 porta un titolo che è quasi un manifesto: “Cittadini Ospitali”. Perché chi accoglie non è solo un professionista, ma un cittadino che si prende cura del territorio e lo fa crescere insieme agli altri.

“Accogliere è un atto di cittadinanza – spiega Danilo Beltrante, fondatore del Festival e direttore della Vivere di Turismo Business School. – Ogni ospite che accogliamo è un’occasione per generare valore, per noi e per la comunità che ci circonda. È questo lo spirito del Festival: unire chi crede in un turismo più umano e consapevole.”

Il Vivere di Turismo Festival è oggi il più grande evento italiano dedicato al turismo extralberghiero, diventato punto di riferimento per chi lavora nell’accoglienza e crede in un modo nuovo di fare impresa. Quest’anno il programma conta 140 relatori, 8 sale tematiche e due giorni di formazione, incontri, spettacoli, musica e momenti di networking.

Oltre 2000 operatori del settore hanno già confermato la loro partecipazione, trasformando il Palacongressi di Rimini in un vero e proprio villaggio dell’ospitalità, dove si condividono idee, si costruiscono relazioni e si immagina il futuro di un turismo più consapevole, sostenibile e radicato nei territori.

Sul palco si alterneranno esperti, imprenditori, amministratori, ricercatori e protagonisti dell’ospitalità diffusa, che racconteranno l’Italia delle case che diventano comunità, dei borghi che rinascono grazie all’accoglienza e delle imprese che scelgono la sostenibilità come bussola.

Un appuntamento imperdibile per chi crede che il futuro del Paese passi anche dalla capacità di accogliere bene e vivere meglio.