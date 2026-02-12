Turismo in Romagna: nasce AsPass, il servizio bus che unisce costa e vallate interne

Confcommercio Rimini evidenzia le potenzialità del progetto

Dopo la presentazione alla Bit di Milano del progetto “AsPass – Discover Romagna by bus”, promosso da Visit Romagna e Start Romagna attraverso un protocollo d’intesa come nuova proposta turistica orientata a rafforzare il collegamento tra costa ed entroterra e a migliorare l’accessibilità ai territori interni, il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini, commenta:

“Accogliamo positivamente e con interesse il progetto AsPass, che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il rapporto tra costa ed entroterra, un legame che nel tempo si è progressivamente indebolito e che oggi necessita di nuove modalità di connessione. L’iniziativa va nella direzione giusta, riportando al centro del dibattito le nostre vallate, territori che condividono criticità strutturali diffuse a livello nazionale, come la riduzione dei servizi, lo spopolamento e una minore attrattività economica.

La possibilità di intercettare parte dei flussi turistici della costa costituisce senza dubbio un’opportunità di sviluppo, così come lo è, sul fronte costiero, arricchire e diversificare un’offerta estiva ancora troppo spesso identificata esclusivamente con il turismo balneare.

La sfida da cogliere ora è valorizzare questo primo passo affinché i territori interni non siano percepiti solo come mete per escursioni giornaliere, ma come destinazioni capaci di attrarre nuovi target, interessati a soggiorni più lunghi e a esperienze autentiche e sistemiche. In questo percorso il ruolo delle imprese locali del commercio, del turismo e dei servizi è centrale, perché rappresentano il presidio economico e sociale dei territori.

Progetti come AsPass possono diventare un importante volano di sviluppo se inseriti all’interno di una strategia più ampia, orientata a rafforzare l’entroterra come sistema economico e turistico autonomo, con una propria identità riconoscibile e duratura, capace di dialogare con la costa senza esserne un semplice complemento stagionale”.