Turismo, la Riviera si riprende bene a luglio. A Rimini un turista straniero su 4 è tedesco

Sulla costa romagnola le presenze straniere in aumento del +5,1%, a fronte del +1,7% di quelle italiane

Nei primi otto mesi del 2026 le strutture ricettive della Regione Emilia Romagna hanno registrato oltre 10 milioni di arrivi e 35,5 milioni di presenze, in aumento rispettivamente dell’1,5% e del 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. A imprimere maggiore slancio è soprattutto la componente internazionale, con 3,15 milioni di arrivi dall’estero (+3,7%) e oltre 11,25 milioni di pernottamenti (+5,6%), mentre anche il mercato italiano continua a crescere: +0,6% gli arrivi e +1,1% le presenze. I dati Istat sono stati comunicati dall'amministrazione regionale, che si è soffermata anche sui dati del turismo rivierasco: sulla costa romagnola si registrano circa 5,4 milioni di arrivi, +1,8%, e 24,8 milioni di presenze, +2,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche sulla costa è particolarmente dinamico il mercato internazionale, con le presenze straniere in aumento del +5,1%, a fronte del +1,7% di quelle italiane. La presenza media rimane sostanzialmente stabile, che passa dai 4,60 giorni del 2025 ai 4,63 del 2026 calcolata in base ai dati Istat. Tra i mesi più positivi, maggio registra un incremento del 13,6% degli arrivi e del 22,3% delle presenze, grazie alla presenza della Pentecoste (storicamente appuntamento di vacanza per i turisti tedeschi), e luglio chiude con +4,6% negli arrivi e +3,2% nelle presenze, anche grazie a un calendario di eventi capace di attrarre flussi turistici significativi. Importante la performance del mercato estero, con un +9% sia di arrivi che di presenze a luglio, rispetto allo stesso mese del 2025. Le rilevazioni Mastercard, utilizzate da un anno dall’Osservatorio regionale sul turismo, confermano il peso dei mercati internazionali sulla Riviera. A luglio la Svizzera è il primo mercato estero per spesa nelle province di Rimini e Ravenna, con quote rispettivamente del 20,7% e del 22,1%; ad agosto torna in testa la Germania, che rappresenta il 25,4% della spesa estera a Rimini e il 31,2% a Ravenna. La Germania guida anche a Forlì-Cesena e Ferrara: ad agosto raggiunge rispettivamente il 31,6% e il 42,6% della spesa estera rilevata, confermandosi il principale mercato di riferimento nelle quattro province considerate. A Forlì-Cesena seguono Svizzera e Paesi Bassi, mentre a Ferrara, dopo la Germania, le quote più rilevanti sono quelle di Paesi Bassi e Svizzera.