Turismo, nei primi 4 mesi Rimini cresce: in Riviera "soffre" Bellaria Igea Marina

Rimini aumenta arrivi e presenze rispetto al 2025, Bellaria cala e non di poco

La stagione estiva è iniziata, ma a Rimini si guarda ai primi 4 mesi dell'anno e in particolare ai dati Istat diffusi dalla Regione. Ed ecco che nella prima parte del 2026 gli arrivi a Rimini sono aumentati dell'1,13% e le presenze del 1,68%, grazie al traino della componente internazionale: i pernottamenti sono cresciuti del 5,03%, per gli italiani un aumento molto più ridotto, dello 0,44%. Quasi 3 turisti su 10 sono stranieri. La Provincia di Rimini registra una crescita delle presenze dello 0,62% e un leggerissimo calo degli arrivi (-0,01%). Flessione negli arrivi per Riccione (-0,38%), ma +2,2% di presenze, discorso capovolto a Cattolica (+1,6% arrivi e -1,8% delle presenze). A Misano le presenze calano del 3,07%, gli arrivi aumentano dell'8,38%. Crisi per Bellaria: pernottamenti giù dell'11,28%, arrivi in calo del 10,47%.

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad è soddisfatto: "Anche in un primo terzo dell’anno abbastanza tormentato su diversi fronti, Rimini conferma la sua forza attrattiva. I numeri, seppur ancora parziali, dicono questa cosa, così come i dati dell’imposta di soggiorno che certificano un aumento ancora superiore. Il fatto che Rimini arrivi per la prima volta nei primi 4 mesi dell’anno a sfiorare il milione di pernottamenti sintetizza bene l’affermazione e nello stesso tempo la ulteriore potenzialità della destagionalizzazione". Un risultato che si avvicina al record pre-pandemico del 2019, quando tra gennaio e aprile si erano registrate 967.596 presenze".

La sindaca di Riccione Daniela Angelini sottolinea come i dati di questo primo quadrimestre delineino “una fotografia fedele ed estremamente interessante del turismo cittadino, evidenziando che superare le 413mila presenze prima dell'inizio ufficiale dell'estate sia un indicatore di salute importante per il sistema economico locale. La crescita dell'8,1% dei pernottamenti stranieri e l'aumento della permanenza media indicano che chi sceglie Riccione decide di trattenersi più a lungo, valorizzando l'offerta complessiva della città". Le fluttuazioni del mercato italiano legate al calendario confermano, secondo la prima cittadina, "che la strada tracciata dal Piano Strategico, orientata a diversificare i mercati e a potenziare l'internazionalizzazione attraverso la cultura, lo sport e il business, rappresentino la risposta corretta per garantire stabilità agli operatori durante tutto l'arco dell'anno”.