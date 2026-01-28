Turismo, Rimini chiude il 2025 in crescita: presenze su e tassa di soggiorno vicino ai 14 milioni

E il 2026 sarà l'anno dei grandi eventi

Tempo di bilanci per il turismo riminese, mentre il 2026 inizia a entrare nel vivo dopo un gennaio molto positivo e in attesa della volata verso la bella stagione. I numeri del 2025 confermano un trend solido, sia sul fronte delle presenze sia su quello degli incassi legati all’imposta di soggiorno, che vede Rimini prima località balneare d’Italia per ricavi già nel 2024.

Il 2025 si è chiuso con 7.380.304 pernottamenti dichiarati, in crescita di 93.048 unità (+1,27%) rispetto al 2024, che a sua volta aveva già segnato un +5% sul 2023. È il quinto anno consecutivo di crescita dal periodo post-Covid. Un risultato costruito su un primo semestre da record – con gennaio a +12,14% e giugno a +10,43% – un’estate di sostanziale tenuta e un autunno altalenante, chiuso però in positivo grazie a un dicembre sostenuto dagli eventi natalizi.

Sul piano economico, le presenze si sono tradotte in entrate superiori alle attese. A fronte di una previsione di bilancio pari a 13,57 milioni di euro, l’imposta di soggiorno ha già raggiunto 13,85 milioni, con la prospettiva di avvicinarsi ai 14 milioni. Restano da recuperare circa 400mila euro di imposta non riversata: il Comune ha già notificato accertamenti per 218mila euro e ne seguiranno altri per circa 175mila.

Risorse che, come previsto dal regolamento, vengono reinvestite principalmente in promozione turistica, trasporto pubblico, cura del verde ed eventi, con un’attenzione particolare alla promozione internazionale (un milione di euro l’anno per l’aeroporto dal 2024). La strategia dell’amministrazione punta sempre più su grandi appuntamenti fuori stagione per destagionalizzare i flussi.

Il calendario del primo semestre 2026 è già fitto: dopo un SIGEP partito con segnali positivi, sono in arrivo fiere e congressi tra febbraio e marzo, gli eventi di Pasqua, la Rimini Marathon (19 aprile), il Raduno nazionale dei Carabinieri (15–17 maggio), Routes Europe (17–19 maggio) e Velo-city (16–19 giugno). A fine maggio un lungo weekend carico con RiminiWellness, i concerti di Vasco Rossi, seguiti a giugno dall’anteprima di Achille Lauro, dalla Notte Rosa e da Ginnastica in Festa.

Numeri e prospettive che confermano un turismo in salute e un’imposta di soggiorno sempre più centrale nelle politiche di sviluppo e promozione della città.