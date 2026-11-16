I dati del turismo Turismo, Rimini regina dei pernottamenti: oltre 6 milioni nei primi otto mesi del 2026

La città è prima tra le principali località balneari italiane considerate nella rilevazione, davanti a Cavallino Treporti e Jesolo. Staccate le altre destinazioni della Riviera romagnola

Rimini resta in vetta alla classifica delle località balneari italiane per numero di pernottamenti. Da gennaio ad agosto 2026 la città ha registrato 6.022.359 presenze, superando tutte le altre destinazioni comprese nella rilevazione. Un risultato che la colloca davanti anche a località molto frequentate dell'Alto Adriatico, come Cavallino Treporti, che si ferma a 5,56 milioni, e Jesolo, con 4,76 milioni.

Il primato riminese emerge anche dal confronto con le altre città della Riviera. Riccione ha totalizzato 3.113.786 pernottamenti, poco più della metà rispetto a Rimini. Seguono Cervia con 3.180.731, Cesenatico con 3.056.249 e Bellaria con 1.929.398. In altre parole, nei primi otto mesi dell'anno Rimini ha raccolto quasi tre milioni di pernottamenti in più rispetto alla vicina Riccione. Alle spalle delle prime tre posizioni si trovano Bibione-San Michele al Tagliamento, con 4,63 milioni di presenze, e Caorle, con 3,66 milioni. Più distanti le località del Centro e Sud Italia comprese nel confronto, come Vieste, che registra circa 1,8 milioni di pernottamenti.

I dati, raccolti attraverso le rilevazioni Istat e i portali statistici regionali, fotografano il periodo gennaio-agosto 2026 e riguardano alcune delle principali località balneari italiane. Per Rimini il bilancio conferma il peso della destinazione nel panorama turistico nazionale: oltre sei milioni di pernottamenti in otto mesi e un vantaggio di circa 459mila presenze sulla seconda classificata.