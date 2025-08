Turismo Romagnolo 2025: Rimini continua a crescere

I dati sul movimento turistico registrano una crescita annua nella provincia di Rimini e un calo nel Forlivese

Turismo romagnolo fra luci e ombre. I dati provvisori del periodo gennaio-giugno 2025, elaborati da Unioncamere, relativi al movimento turistico rilevano risultati differenti nelle due province territoriali, ovvero una crescita annua in quella di Rimini e un calo nel Forlivese-Cesenate.

Nei primi sei mesi del 2025, in provincia di Rimini, si rileva un incremento annuo degli arrivi del 3,2% e delle presenze dell'1,4%. Gli aumenti, rispetto ai primi sei mesi del 2024, interessano sia la clientela nazionale (+3,1% di arrivi e +0,5% di presenze) sia quella estera (+3,6% di arrivi e +4,1% di presenze). L'incremento annuo delle presenze del periodo gennaio-giugno 2025 riguarda tre comuni della riviera su cinque: Rimini (+2,9%), Riccione (+1,8%) e Cattolica (+1,1%). Flessioni, invece, per Bellaria-Igea Marina (-2,4%) e Misano Adriatico (-5,1%), pur con arrivi positivi (rispettivamente, +0,6% e +1,0%). Riguardo all'entroterra, in flessione le presenze a Santarcangelo di Romagna (-19,3%) e a Verucchio (-10,1%) mentre crescono nelle località dell'Appennino (+3,7%). ANSA.