Turismo, sindaca di Cattolica soddisfatta: "I numeri premiano il lavoro che facciamo per la promozione"

Le presenze nei primi dieci mesi del 2025, rispetto allo stesso periodo del 2024, sono aumentate del 3,5%

Oltre un milione e mezzo di turisti (per la precisione 1.619.451) nei primi dieci mesi dell’anno. Numeri che fanno registrare a Cattolica un netto incremento di presenze del 3,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024, come evidenzia l'amministrazione comunale di Cattolica. Tra i dati dei singoli mesi, spicca oltre al più 25 per cento di maggio, mese sportivo d’eccellenza trainato dagli eventi storici della Regina, anche l’importante performance di ottobre che si attesta a quota più 16,8 per cento rispetto all’anno precedente. Si conferma la spinta del mercato estero che fa registrare un aumento dei turisti stranieri del 6,89 per cento sul fronte dei pernottamenti e del 6,77 per quanto riguarda gli arrivi. È il report fornito dalla Regione Emilia-Romagna sui flussi turistici da gennaio a ottobre 2025 in confronto al 2024.

“Sono numeri che premiano il grande lavoro che stiamo portando avanti per la promozione di Cattolica come destinazione identitaria di un territorio tra mare ed entroterra di valenza turistica, enogastronomica, culturale e storica – commentano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci – Segni positivi che arrivano a ribaltare i dati parziali e negativi dei precedenti report. E questo grazie all’impegno della nostra Amministrazione e dei nostri uffici comunali per quanto riguarda il monitoraggio sul corretto e puntuale invio alla Regione dei dati relativi ad arrivi e presenze da parte delle strutture ricettive di Cattolica. Ora che abbiamo il quadro più completo, anche i numeri arrivano a confermare l’andamento positivo dei primi dieci mesi dell’anno. E tra i vari dati, da segnalare i risultati di segno più, fatti registrare anche dalle strutture extra alberghiere”. Dai precedenti report, aprile si era attestato a meno 1,4 per cento mentre dall’ultima statistica regionale il dato registra un più 12,73 per cento. “Numero che conferma oltre al grande appeal della storica Mostra dei fiori – spiegano prima cittadina e assessora – anche il positivo riscontro per la prima edizione dell’evento di Pasqua Gusto di vivere, tipicità e territorio. Maggio è stato, come sempre positivo, ma gli ultimi dati registrano un più 25 per cento rispetto al 14 del precedente report. Giugno è passato invece da 0,6 a 4,4 per cento. Netto ribaltamento, alla luce degli ultimi numeri della Regione, per quanto riguarda luglio e agosto. Luglio si era chiuso a meno 3,4 per cento. Ora invece l’ultimo dato sui flussi turistici dimostra che ha mantenuto il trend dello scorso anno, confermando il segno positivo, pari a un incremento dell’1 per cento rispetto al 2024. In termini assoluti, si è passati da circa 420mila presenze a oltre 439. Per quanto riguarda il mese centrale dell’estate, agosto era risultato di segno negativo, pari a un meno 2,7 per cento, ovvero circa 469mila presenze, mentre l’ultimo report indica un più 1,5 per cento, per un totale di oltre 489mila presenze”.

Chiude la tabella di segno più, il mese di ottobre che si distingue per un balzo di 16,8 per cento. “Un periodo sicuramente più tranquillo dell’anno – chiosano sindaca e assessora – in cui Cattolica ha dimostrato di poter accogliere e assorbire i flussi per gli eventi sportivi sportivi dei Comuni limitrofi e valle del Conca”.