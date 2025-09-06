Turista italiana 18enne violentata in spiaggia in Albania

Arrestato un 26enne con precedenti penali: il giovane nega la violenza

Una turista italiana di 18 anni, originaria di Campagna Lupia in provincia di Venezia, è stata vittima di una violenza sessuale mentre si trovava in vacanza sulla costa albanese. L’episodio è avvenuto all’alba di venerdì, intorno alle 5.25, su una spiaggia della città di Durazzo, nei pressi di un albergo dove la ragazza alloggiava.

Secondo quanto reso noto dalla polizia albanese, la giovane si era seduta su un lettino dopo aver trascorso la notte in compagnia di amici, quando sarebbe stata avvicinata e aggredita da un uomo. Nonostante i tentativi di opporsi, la ragazza ha raccontato di non essere riuscita a fermare l’aggressore.

Dopo la denuncia presentata dalla diciottenne, gli agenti di Durazzo hanno avviato immediatamente le indagini, anche con l’assistenza di uno psicologo. Nel giro di poche ore, è stato identificato e arrestato il presunto autore della violenza: si tratta di un 26enne, con precedenti penali per furto e detenzione illecita di armi.

Davanti agli inquirenti, il giovane ha ammesso di aver avuto un rapporto con la turista, sostenendo però che si sarebbe trattato di un atto consensuale. Una versione che contrasta con i risultati degli accertamenti medici, i quali hanno evidenziato la presenza di lividi sul collo e su altre parti del corpo della vittima, compatibili con l’uso della forza.

La ragazza, che ha fornito una dettagliata ricostruzione di quanto accaduto, ha spiegato di essersi allontanata momentaneamente dalla sua amica e dal resto del gruppo per raggiungere la spiaggia. Proprio in quel frangente avrebbe incontrato il ventiseienne, che l’avrebbe colpita e poi abusata.