Turista riminese denuncia violenza in vacanza, c'è anche un video: ipotesi revenge porn

Sono quattro i giovani indagati per i fatti avvenuti nel salentino il 12 giugno scorso

Rischiano il processo non solo per violenza sessuale di gruppo, ma anche per revenge porn, i quattro giovani salentini, poco più che ventenni, che sono indagati a seguito della denuncia di una 23enne riminese, per fatti risalenti allo scorso giugno. Uno dei quattro non avrebbe preso parte allo stupro, che secondo quanto riferito dalla Rai, sarebbe stato ripreso dalla telecamera di uno smartphone. Proprio uno degli indagati avrebbe riferito agli inquirenti del video: sono in corso gli accertamenti per verificare l'eventuale diffusione del filmato. La 23enne riminese, che ha presentato denuncia, aveva affittato una casa a Mancaversa, nel salentino, assieme alle sue amiche. Aveva conosciuto gli indagati in un bar e li aveva invitati nell'abitazione. Qui, lo scorso 12 giugno, sarebbe avvenuta la violenza. I ragazzi coinvolti hanno respinto le accuse, parlando di un rapporto consenziente.