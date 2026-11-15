Turista tedesco perse il suo cane a Viserba 2 anni fa: «Non smetterò di cercarlo»

Alexander non si arrende e continua le ricerche della sua pitbull, fuggita da un campeggio nel giugno 2025: «Sto vivendo un incubo a occhi aperti, fa parte della mia famiglia»

Una ricerca che va avanti da due anni. Un turista tedesco ha perso il proprio cane due anni fa a Viserba, durante un temporale. Alexander Prezer, 42 anni, originario della zona di Friburgo, perde Ava, una pitbull che al momento della scomparsa aveva 7 anni. Erano nel campeggio "Club del Sole" di Viserba quando il 16 giugno 2025, un improvviso temporale ha spaventato Ava che è scappata dal camper prima che Alexander e suo fratello riuscissero a chiudere porte e finestre. Di lei si è persa ogni traccia.

L’ultimo avvistamento attendibile risale al 18 giugno dello stesso anno, quando quest’esemplare è stato scorto e fotografato nei campi, vicino alla zona di Orsoleto. Da quel momento, purtroppo, non si sono più registrate segnalazioni. Lo riporta Corriere Romagna.

«Alexander ha chiesto un’infinità di permessi al suo datore di lavoro per continuare le ricerche e, una volta riaccompagnato in Germania il fratello, ci ha contattato per continuare la ricerca con i droni - spiega Samuel De Filippo professionista specializzato nella ricerca e nel recupero di animali smarriti o dispersi -. Purtroppo ad oggi non si rilevano novità e cerchiamo di allontanare dalla mente l’ipotesi peggiore». Nessun aggiornamento ha raggiunto Uliana Vergoni, presidente e fondatrice dell’associazione “dnA Rimini onlus” che fa da tramite al proprietario. Contattato al telefono, Alexander spiega di essere tornato in Romagna anche lo scorso aprile e di non avere alcuna intenzione di arrendersi, «anche se - riconosce - sto vivendo un incubo a occhi aperti. Ava fa parte della mia famiglia, da quando era appena una tenerissima cucciola, e farò di tutto per riportarla a casa. Potrebbe essere spaventata, per favore non rincorretela». Chi avesse notizie, può contattare il numero telefonico 00491741890485.