Tutela Negozi di vicinato, Misano al fianco di Confesercenti: firmata la proposta di legge

Il Comune aderisce a “Il battito della Città”: previste Zone Economiche Speciali di prossimità e misure per sostenere il commercio locale

Questa mattina (martedì 18 agosto) una delegazione di Confesercenti è stata ricevuta in municipio dal sindaco Fabrizio Piccioni e dall’assessore alle attività produttive Filippo Valentini: per l'occasione i due rappresentanti dell'amministrazione comunale hanno sottoscritto la proposta di legge di iniziativa popolare “Il battito della Città”. Promossa da Confesercenti, si propone di introdurre una serie di strumenti per tutelare i negozi di vicinato. Gli interventi previsti prevedono l’istituzione delle Zes-pro, Zone Economiche Speciali di prossimità, delle aree da individuare all’interno delle città in cui prevedere un regime fiscale agevolato per le attività commerciali; semplificazione burocratica; l’istituzione di un fondo per finanziare interventi sulla rigenerazione urbana e commerciale e iniziative mirate a mitigare lo squilibrio competitivo tra i negozi fisici e i giganti dell’online.

“Abbiamo sottoscritto con convinzione la proposta di Confesercenti perché riteniamo particolarmente importante sostenere le nostre imprenditrici e imprenditori del commercio in un momento complicato - commenta a margine della firma il sindaco Fabrizio Piccioni –, a Misano, la rete commerciale è importante tanto per il settore turistico, dove le vetrine rappresentano un pezzo dell’offerta turistica del territorio, quanto per i cittadini. Nelle nostre frazioni i negozi sono un punto di socialità e forniscono servizi essenziali, soprattutto per i cittadini anziani, e non possiamo permetterci di perdere questi presidi”.

“L'iniziativa di Confesercenti e le Zone Economiche Speciali di prossimità - aggiunge l’assessore alla Attività economiche, Filippo Valentini - si integra perfettamente con il nuovo strumento regionale degli hub del commercio, al quale abbiamo aderito e siamo in attesa del riconoscimento dei tre hub di Brasile, Misano centro e Portoverde. Come comune cerchiamo di cogliere ogni opportunità che viene messa in campo per aiutare il commercio di prossimità”.

“Il sostegno del comune di Misano è molto importante per noi - commenta il Presidente provinciale Confesercenti, Fabrizio Vagnini -, avere le amministrazioni comunali al nostro fianco in questa iniziativa è fondamentale e siamo molto contenti di riscontrare questo supporto ed entusiasmo da parte della politica locale. Come Confesercenti provinciale di Rimini stiamo continuando con i banchetti nei territori e il supporto che stiamo riscontrando da parte dei cittadini e cittadine all’iniziativa ci rende fiduciosi del fatto che raggiungeremo il traguardo delle 50mila firme in poco tempo. A quel punto la palla passerà al parlamento e al governo che dovranno recepire la proposta e trasformarla in legge. Sarà quindi fondamentale che anche la politica nazionale dia seguito a questa iniziativa dal basso recependo la richiesta di aiuto che viene dai territori e che, come Confesercenti, abbiamo tradotto in questa proposta di legge”.