Tutti si chiedono cosa c’è dietro quella collina | Un'esperienza da vivere nel cuore dell'entroterra riminese

Esplora l'Alta Valmarecchia in Emilia-Romagna: un trekking tra borghi storici e natura incontaminata, alla scoperta dell'entroterra riminese.

L'Alta Valmarecchia si svela come un tesoro nascosto, dove la natura incontaminata si fonde con borghi ricchi di storia e cultura. Questo territorio, che si estende nell'entroterra di Rimini, offre un'esperienza di trekking unica, tra paesaggi mozzafiato e testimonianze del passato.

Un viaggio tra natura e poesia

Il Sentiero dell'Alta Valmarecchia, noto anche come "L'infanzia del mondo", è un percorso di circa 9,5 km con un dislivello di 150 metri, che si snoda nei pressi di Pennabilli. Questo itinerario è stato dedicato al poeta Tonino Guerra, che ha vissuto e tratto ispirazione da questi luoghi. Lungo il cammino, si incontrano tappe suggestive come l'Orto dei Frutti Dimenticati, il Santuario dei Pensieri e l'installazione dell'Angelo coi baffi, che raccontano storie di un tempo passato e di una natura da riscoprire.

Borghi e panorami incantati

L'Alta Valmarecchia è costellata di borghi che sembrano usciti da una fiaba. Petrella Guidi, ad esempio, conserva intatto il suo aspetto medievale, con case in pietra e una vista panoramica sulla valle. Sant'Agata Feltria è famosa per il suo castello e le sue tradizioni culinarie, mentre Talamello è rinomata per il formaggio di fossa. Questi paesi offrono non solo bellezze architettoniche, ma anche un'immersione nella cultura e nelle tradizioni locali.

Curiosità

Sapevi che lungo il Sentiero dell'Alta Valmarecchia si trova il Canaiolo, un luogo descritto da Tonino Guerra come "l'infanzia del mondo"? Si tratta di una fessura nella roccia da cui sgorga acqua cristallina, simbolo della purezza e della forza della natura che caratterizza questa regione.