Tutto pronto per l'apertura della nuova piscina di Rimini: "Viserba? Area in forte espansione"

Around Sport fa il bilancio a 24 ore dall'apertura

Rimini si tuffa, letteralmente, nel futuro: domani (sabato 28 marzo), alle ore 16, in via Angelo Cenci, aprirà ufficialmente i battenti la nuova piscina comunale di Rimini. A guidare la struttura sarà Acqua Rimini, la compagine che riunisce cinque eccellenze del settore, Around Sport (mandataria), Polisportiva Garden, Uisp Rimini, Acli Rimini e Consorzio Cfa Formula Ambiente, aggiudicataria della concessione quindicennale.

"Il progetto ha superato ogni aspettativa: a fronte di un investimento minimo richiesto dal bando pari a 500mila euro, la società di gestione ha scelto di rilanciare investendo ben 1,5 milioni di euro. Una cifra importante, che ha permesso di trasformare l’impianto in un centro sportivo di eccellenza", spiegano da Acqua Rimini, il cui direttore, Gabriele Corzani, aggiunge: "Siamo in un’area della città in forte espansione e il nostro obiettivo è superare il concetto di piscina classica. Abbiamo creato un ambiente innovativo, con reception curata e uffici di consulenza, per offrire percorsi personalizzati basati sui sani stili di vita. Anche la zona bar è stata sensibilmente ampliata: non solo un punto di ristoro pre e post allenamento, ma un vero e proprio punto di ritrovo per il quartiere, pensato per far stare bene le persone e favorire la socialità in un ambiente moderno e confortevole”.

Luca Brandolini, direttore di Around Sport, sottolinea: “L’integrazione tra l’offerta sportiva e le finalità sociali si concretizza attraverso la partnership consolidata con Uisp e Acli. Tale sinergia punta a valorizzare la presenza capillare di queste associazioni sul territorio, coinvolgendole non solo nella gestione dei centri estivi, che contano un’utenza di circa mille bambini, ma anche in iniziative rivolte alla terza età e ad altri segmenti fragili della popolazione”. La collaborazione prevede inoltre l’organizzazione coordinata di eventi, manifestazioni e competizioni sportive.

In linea con le direttive dell’amministrazione comunale e in un’ottica di responsabilità sociale, Around Sport ha definito un piano di agevolazioni tariffarie: fruizione gratuita dell’impianto per le scuole, riduzione del 75% sulle tariffe delle corsie in concessione alle associazioni attive nel campo della disabilità e applicazione di tariffe dedicate, ulteriormente abbassate da Acqua Rimini rispetto ai requisiti minimi previsti dal bando comunale, per le società sportive locali.