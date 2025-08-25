Ubriaco al volante due volte in due giorni: denunciato 25enne a Rimini

Alla vista della paletta, ha tentato di scambiarsi di posto con la compagna di viaggio

Nei giorni scorsi, durante un posto di controllo nel centro cittadino di Rimini, una pattuglia della Polizia Stradale ha denunciato un 25enne sorpreso alla guida nonostante la patente fosse già sospesa per guida in stato di ebbrezza.

Gli agenti hanno notato il giovane fermare bruscamente l’auto al margine della carreggiata, a poche decine di metri dalla pattuglia, nel tentativo di scambiarsi di posto con la passeggera che viaggiava al suo fianco. Il gesto ha insospettito la polizia, che ha immediatamente intimato l’alt e proceduto al controllo.

Il conducente è risultato positivo all’alcoltest, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Dagli accertamenti è inoltre emerso che il 25enne era già stato fermato la sera precedente, sempre per guida in stato di ebbrezza, con conseguente sospensione della patente.

Oltre alla nuova denuncia, nei suoi confronti è stato disposto il fermo del veicolo. Essendo recidivo, il giovane rischia ora la revoca definitiva della patente di guida.