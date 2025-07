Ucraina, morto soldato italiano che combatteva con Kiev

Deceduto Thomas D'Alba, ex parà della Folgore

I combattimenti in Ucraina continuano a mietere vittime, anche tra i volontari stranieri accorsi per sostenere il paese invaso dalla Russia. L’ultimo nome aggiunto alla lista dei foreign fighter italiani caduti in battaglia è quello di Thomas D'Alba, 40 anni, originario di Legnano. L’uomo ha perso la vita circa un mese fa sul fronte di Sumy, nella parte nord-orientale dell’Ucraina, ma la notizia è emersa solo ora.

D’Alba aveva un passato nelle Forze Armate: aveva prestato servizio nei paracadutisti della Folgore, prima di congedarsi e dedicarsi alla sua vera passione, la musica. Da dieci anni insegnava batteria alla Scuola di Musica Paganini di Legnano. "Era un insegnante combattente", lo ricordano i colleghi. Il direttore dell’istituto, Fabio Poretti, racconta: "A febbraio, al termine del contratto, ci ha comunicato la sua decisione di partire per l’Ucraina. Non ci ha mai spiegato i motivi, né cosa avrebbe fatto esattamente. Ma era determinato".

A ricordarlo con parole toccanti anche Vladislav Maistrouk, attivista ucraino e creator digitale che lo aveva conosciuto di recente: "Era un uomo gentile e coraggioso, un italiano. È caduto in battaglia nel Donbass, difendendo l’Ucraina e l’Europa."

D’Alba è il settimo connazionale a perdere la vita nel conflitto ucraino. In un’intervista pubblicata sul sito CongedatiFolgore, aveva scritto: "Sono stato in molte missioni all'estero e a volte mi chiedevo se fossi dalla parte giusta. In Ucraina non ho mai avuto questo dubbio."