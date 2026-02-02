UICI Rimini: incontro sui cambiamenti climatici e sul futuro del pianeta

Con il relatore Marco Affronte, si parlerà dei principali fattori che stanno trasformando il nostro mondo

L’UICI Rimini, nell’ambito delle iniziative dedicate ai soci, martedì 3 febbraio 2026 alle ore 16:00 organizza un incontro dedicato all’emergenza ambientale e ai profondi cambiamenti che stanno interessando il nostro pianeta. L’iniziativa, che si terrà presso la sede in via Covignano 238, è aperta a tutti coloro che vorranno partecipare.

Durante l’incontro, una chiacchierata informale con il relatore Marco Affronte, si parlerà dei principali fattori che stanno trasformando il nostro mondo: dal cambiamento climatico, con eventi estremi sempre più frequenti, alla perdita di biodiversità, fino all’impatto dei nostri consumi quotidiani e alle contraddizioni del modello produttivo attuale che spesso mette in crisi ecosistemi e risorse naturali. L’obiettivo è fornire strumenti per comprendere meglio la situazione attuale e i rischi cui potremmo andare incontro se non si interviene con rapidità e lungimiranza. Il relatore sarà disponibile a rispondere alle domande dei partecipanti e ad approfondire curiosità e dubbi legati all’ambiente e alla sostenibilità.

Marco Affronte è laureato in Scienze Naturali e lavora come consulente per Finproject srl e per ASSO (Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile), occupandosi di progettazione e project management su fondi europei, nazionali e regionali. Da circa trent’anni si dedica a tematiche ambientali e dal 2014 al 2019 è stato membro del Parlamento Europeo, nelle Commissioni Ambiente e Pesca. È autore di diversi libri e numerosi articoli, e ha tenuto oltre cento conferenze su mare, tutela dell’ambiente, cambiamenti climatici e risorse naturali.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per riflettere sulle sfide ambientali attuali e per comprendere come ciascuno di noi possa contribuire a un futuro più sostenibile.