Ultima giornata per Malle Mutór 2025: il fetucciato sarà il protagonista di oggi

Ultima giornata di Malle Mutór 2025 a Rimini, dove il Village di Piazzale Boscovich e la spiaggia continuano ad animarsi di motociclisti e appassionati da tutta Europa. Oltre 250 partecipanti e numerosi visitatori italiani e stranieri stanno vivendo le ultime ore di un weekend all’insegna dell’avventura, della scoperta e della passione per il mondo a due ruote.

Protagonista dell'ultima giornata è il fettucciato di "Mar & Mutór", lo spettacolare tracciato sulla spiaggia che vede alternarsi enduro e motocross in un mix di tecnica e adrenalina pura, tra il tifo del pubblico e l’entusiasmo dei piloti.

Nel Village, aperto gratuitamente al pubblico fino al pomeriggio, oltre 40 espositori propongono prove su strada, tutte le novità di settore, oltre che musica, food e intrattenimento per tutti. I test ride continuano a registrare grande affluenza: Benelli è presente con due TRK 702, MotoStar Sassuolo mette a disposizione le Beta Motorcycle, Square42 offre la possibilità di provare le Moto Morbidelli 300, 500 e 1000, mentre Aprilia, in collaborazione con il Team Guareschi Moto, porta in prova la Tuareg 660 Rally.

Molto apprezzata anche l’esperienza con il simulatore Lamborghini di RPS Racing, che regala al pubblico l’emozione di una vera guida da pilota.

Nel pomeriggio proseguiranno i test ride e gli appuntamenti nel Village, fino alla cerimonia di chiusura, che saluterà la terza edizione dell’evento. Malle Mutór 2025 conferma ancora una volta la sua capacità di unire mototurismo, spettacolo e spirito di avventura, grazie al sostegno dei partner e sponsor che ne hanno reso possibile il successo.