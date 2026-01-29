Ultima giornata per Rimini di Simonazzi: un incontro all'Augeo Art Space

Sabato 31 gennaio il finissage della mostra tra parole e musica

Sarà un dialogo tra parole e musica a chiudere la mostra fotografica Rimini di Paolo Simonazzi, allestita all’Augeo Art Space fino a sabato 31 gennaio. In occasione dell’ultima giornata di apertura al pubblico, l’artista emiliano proporrà alle ore 17 una conversazione tra parole e musica, in dialogo con Marco Bertozzi, curatore del progetto espositivo, e con il cantautore Lorenzo Semprini, proseguendo nel racconto oltre gli schemi ispirato dalla scrittura di Pier Vittorio Tondelli.

Trae infatti spunto dal romanzo di Tondelli, il viaggio che Simonazzi compie attraverso una Riviera più intima ed evocativa, per poi creare connessioni letterarie, cinematografiche, musicali. In Rimini il fotografo documenta i luoghi da cui è attratto cogliendone punti di vista inediti, occasioni ironiche: un percorso in bilico tra leggerezza e profondità con immagini che sono micronarrazioni, resti di memorie, frammenti di vita.

Il progetto espositivo di Simonazzi è inserito nel calendario di “Rimini 80”, il cartellone di proposte voluto dal Comune di Rimini nel quarantennale della pubblicazione del romanzo di Pier Vittorio Tondelli e che nel 2025 ha attraversato la programmazione culturale, musicale e artistica della città.