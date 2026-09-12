Ultima passeggiata storica dell’estate: Riccione riscopre le sue radici

Grande partecipazione all’appuntamento conclusivo tra botteghe storiche, memorie cittadine e la Chiesa di San Martino

Si è concluso con una numerosa partecipazione di pubblico, in prevalenza riccionese, il ciclo estivo delle passeggiate culturali promosse dal Museo del Territorio “Luigi Ghirotti”. L’ultimo appuntamento dell’8 settembre ha trasformato le vie del centro in un museo a cielo aperto, offrendo un felice connubio tra precisione storica e racconto popolare per riscoprire le vicende dei cittadini che hanno animato la comunità e la memoria dei locali che oggi rappresentano le attività storiche della città.

A guidare i partecipanti in questo percorso serale a piedi sono stati la guida turistica della Regione Emilia-Romagna Dina Maria Vittoria Gravina e l’archeologo Andrea Tirincanti, che hanno saputo trasformare i luoghi del quotidiano nelle tappe di un appassionante racconto collettivo, a due anni dalla nascita dell’iniziativa.

Storie di vita, la Chiesa di San Martino e le botteghe di Riccione Paese

L’edizione appena conclusa è stata arricchita da momenti di intensa emozione grazie al supporto della signora Bompani, titolare dell’omonima tabaccheria iscritta nell’Albo delle Botteghe storiche del Comune di Riccione. Presente alla passeggiata, la proprietaria ha ripercorso la storia dell’attività avviata nel 1937 da Faustina Piccioni, figura di grande determinazione e coraggio che si distinse per il suo impegno nella Croce Rossa e nella Resistenza locale, trasformando il locale in un punto di rifugio e solidarietà durante il secondo conflitto mondiale. Per l’occasione, la Tabaccheria Bompani ha omaggiato i partecipanti con un dépliant realizzato appositamente come ricordo della serata.

La passeggiata ha fatto poi tappa alla Chiesa di San Martino, dove l’architetto Roberto Cesarini ha approfondito gli aspetti architettonici, culturali e storico-religiosi del luogo di culto.

Un fondamentale contributo alla riuscita della serata è arrivato anche dai proprietari delle altre storiche botteghe che hanno aderito all’iniziativa.

Prossimo appuntamento nel periodo natalizio

Dato il grande interesse dimostrato dalla cittadinanza verso questi contenuti storici e identitari, la programmazione delle passeggiate culturali proseguirà anche nei mesi invernali: il prossimo appuntamento con la “Passeggiata storica” a Riccione Paese è fissato per il 27 dicembre, all’interno del palinsesto di eventi delle vacanze natalizie.



