Un 37enne ricercato è stato trovato dai Carabinieri a Cesenatico. Deve scontare più di 3 anni

La Procura della Repubblica di Rimini aveva emesso un ordine di carcerazione nei confronti del 37enne

I Carabinieri di Cesenatico hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 37 anni, emesso dalla Procura della Repubblica di Rimini. Il provvedimento riguarda un residuo di pena pari a tre anni, un mese e diciannove giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di mille euro, per una condanna definitiva per rapina aggravata e furto in abitazione, reati commessi in provincia di Rimini nel marzo 2022. Lo riporta Corriere Romagna.

L'arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando i Carabinieri hanno individuato un'auto che effettuava manovre sospette, con a bordo un uomo e una donna. I militari hanno fermato il veicolo e identificato un 37enne di etnia rom, già ricercato. L'uomo è stato inoltre trovato in possesso di un "jammer", ovvero un disturbatore di segnali spesso utilizzato per inibire i telecomandi delle auto impedendone la chiusura. Anche la donna è stata perquisita ed è stato rinvenuto un coltello a serramanico all'interno della sua tasca.

Al termine degli accertamenti entrambi sono stati accompagnati presso la caserma di Cesenatico, dove l’uomo è stato arrestato e, successivamente, tradotto presso la Casa circondariale di Forlì per scontare la pena.