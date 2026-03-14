Un caffè alla volta: ex assessora di San Leo Carla Bonvicini presenta il suo libro

Il libro è un "memoir" che nasce da una breve ma intensa esperienza vissuta dall’autrice dietro al bancone di un bar bolognese

Venerdì 20 marzo alle ore 17.00, presso il Teatro Palazzo Mediceo, si terrà la presentazione del libro “Un caffè alla volta” di Carla Bonvicini, pubblicato da Edizioni Aiep di San Marino. Il libro è un "memoir" che nasce da una breve ma intensa esperienza vissuta dall’autrice dietro al bancone di un bar bolognese. Tra tazzine di caffè, incontri quotidiani e ritmi del lavoro, prende forma un racconto intimo di trasformazione personale, in cui i gesti più semplici diventano occasione di ascolto e consapevolezza.

Quella di San Leo sarà la terza presentazione pubblica del libro, dopo i primi incontri che hanno già suscitato interesse e partecipazione del pubblico. Per l’autrice si tratta anche di un ritorno particolarmente significativo: Carla Bonvicini ha infatti ricoperto per dieci anni il ruolo di assessore alla cultura del Comune di San Leo, contribuendo alla crescita e alla promozione di numerose iniziative culturali del territorio. L’incontro sarà un’occasione di dialogo con il pubblico e con i due ospiti, Giuseppe Maria Morganti editore e Clara Piacentini, scrittrice a autrice della prefazione, attorno ai temi della scrittura autobiografica, della memoria e dei piccoli passaggi della vita che possono trasformarsi in nuove possibilità.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.