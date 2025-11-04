Un caffè, un vestito e si fa beneficenza: Re.Nato Vintage e Bar Lento per i meno fortunati

Sabato 8 novembre l'iniziativa per supportare il Guardaroba Solidale Madiba

Un evento all’insegna della solidarietà e della sostenibilità ambientale. Re.Nato Vintage, il più noto negozio di abbigliamento vintage della provincia di Rimini, e Bar Lento, storico locale del centro città, in collaborazione con “Guardaroba Solidale Madiba”, presentano “Lento, Vintage & Solidale”, in programma sabato 8 novembre, dalle 9 alle 13, presso il Bar Lento di via Bertola 52.

Per l’occasione, Re.Nato Vintage allestirà all’interno del locale un vintage market con capi selezionati a prezzi ribassati. Parte del ricavato sarà devoluta a favore di Guardaroba Solidale Madiba, progetto del Casa Madiba Network che promuove la solidarietà e contrasta forme di esclusione e marginalità.

Anche Bar Lento parteciperà all’iniziativa con promozioni speciali per colazioni e aperitivi, donando a sua volta una parte degli incassi alla stessa causa.

Per tutta la durata dell'evento quindi , ogni volta che qualcuno acquisterà un capo di abbigliamento vintage, oltre a contribuire in maniera sostanziale alla riduzione dell'inquinamento, effettuerà un gesto di solidarietà a favore dei meno fortunati.

Allo stesso modo, assaporando un' ottima colazione o un gustoso aperitivo, si contribuirà alla causa di "Guardaroba Solidale Madiba" aiutando chi ne ha più bisogno.

Il “Guardaroba Solidale Madiba”di Casa Madiba Network ha l’obiettivo di far incontrare la domanda di solidarietà con l’offerta di un sostegno (materiale e non) contro forme di esclusione, invisibilità, intolleranza.

Re.Nato Vintage e Bar Lento, in collaborazione con "Guardaroba Solidale Madiba" hanno deciso di unire le forze , creando un'occasione per vivere un momento di solidarietà e condivisione.