Un Carnevale diffuso: Rimini tra parate, musei e divertimento per famiglie

Dai quartieri al centro storico: ecco dove festaggiare il Carnevale

Prosegue il calendario del carnevale riminese che, fino al 17 febbraio, coinvolge il centro storico, i musei e i quartieri della città. Tra i diversi appuntamenti in programma, il prossimo fine settimana propone sport e tradizione nei vari quartieri della città.

La mattina di domenica 8 febbraio si apre all'insegna del dinamismo con la 5° Carnival Run: la divertente corsa podistica in maschera, competitiva e non, con percorsi pianeggianti da 4 e 8,5 km, che partirà da via Aida per unire benessere e allegria lungo le strade della periferia della città.

Sempre domenica 8 febbraio, la zona nord di Rimini si trasforma grazie a Carnevalandia. In Piazza Sacchini, il Comitato Turistico di Torre Pedrera darà vita a un pomeriggio magico ispirato al mondo del "Mago di Oz". Tra personaggi stravaganti, animazione e la sfilata dei carri allegorici, prevista per le 16:30, sarà l'occasione ideale per vivere l'atmosfera della festa a due passi dalla spiaggia.

Il clima di festa raggiunge anche i quartieri cittadini con il Carnevale Interparrocchiale in zona San Gaudenzo: una sfilata corale di maschere e costumi creativi coinvolgerà grandi e piccoli in un corteo che dal piazzale Tosi arriverà fino a Piazza Mazzini, dove si terrà un momento di allegria e convivialità.

Mentre i quartieri si animano, il centro storico continua a respirare l'aria di festa grazie alla Giostra Francese presente in Piazza Cavour, che, con le sue carrozze d'epoca e i cavalli in legno, resta il punto di riferimento quotidiano per le famiglie in attesa del grande evento del weekend successivo: ColorCoriandolo (15 e 17 febbraio), l'iniziativa di punta del Comune di Rimini a cura di Made Officina, che trasformerà il cuore della città in un palcoscenico internazionale di arte acrobatica e musica. L'appuntamento principale è fissato per domenica 15 febbraio, quando una parata itinerante e una marching band animeranno le vie del cuore cittadino, accompagnate da performance internazionali di acrobazia cilena e giochi di bolle giganti dall'Argentina. Il gran finale di martedì grasso, il 17 febbraio, vedrà Piazza Cavour trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto con la musica di Radio Bruno, esibizioni di danza con percussioni di recupero e una suggestiva tempesta di bolle di sapone (ore 15.00 – 18.00).

Non mancano le proposte per chi desidera unire la festa alla scoperta del patrimonio cittadino. Domenica 15 febbraio, il Museo della Città dedica il pomeriggio ai più piccoli (4-8 anni) con "Magico Carnevale al museo!". L'iniziativa propone un viaggio tra i mosaici antichi dove le creature marine diventano protagoniste di un racconto animato, seguito da una caccia al tesoro tra le sale e un laboratorio creativo per realizzare la propria maschera. Si ricorda che l'evento è gratuito ma richiede la prenotazione (https://www.ticketlandia.com/m/event/carnevalealmuseo).

Il prossimo weekend la festa coinvolgerà anche Viserba, che sabato 14 febbraio offrirà musica e truccabimbi in piazza, e il Ghetto Turco (Parco Pertini), dove domenica 15 febbraio andrà in scena il Family Circus Show con animazione e degustazioni di dolci tipici.

Anche il Centro Commerciale Le Befane si prepara a tre giornate di festa: si parte il 14 e 15 febbraio con le atmosfere del "Carnevale Stellare", per poi chiudere in bellezza il 17 febbraio con laboratori, baby dance e lo spettacolo del Clown Caramello.