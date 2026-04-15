Un centro storico più vivo e attrattivo per il commercio: Rimini si candida al bando per gli Hub urbani

Sviluppo degli Hub urbani, Rimini presenta la candidatura al bando regionale

Il Comune di Rimini ha ufficialmente presentato oggi (mercoledì 15 aprile), alla Regione Emilia-Romagna, la candidatura al bando per la concessione di contributi destinati allo sviluppo degli Hub urbani e di prossimità, così come previsto nell’ambito della Legge Regionale. I contributi serviranno a migliorare il centro cittadino, in ottica del suo sviluppo commerciale. Tra le azioni previste, l'intervento che interesserà il Mercato Coperto, a partire dal reparto pescheria, la riqualificazione ambientale e valorizzazione urbana di largo Gramsci e delle aree limitrofe, con nuove alberature, illuminazione scenografica e arredi, per migliorare qualità e fruibilità degli spazi pubblici, e il potenziamento della sicurezza urbana attraverso un sistema integrato di videosorveglianza nelle principali aree del centro storico, a supporto delle attività economiche e della vivibilità complessiva. Inoltre sarà stanziato un fondo dedicato al sostegno alle imprese, che accompagnerà gli operatori nel miglioramento dei punti vendita, nell’innovazione e nell’apertura di nuove attività, contribuendo a contrastare la desertificazione commerciale. A queste azioni si affiancheranno interventi immateriali di animazione, promozione e gestione dell’hub, con l’introduzione di servizi innovativi e strumenti di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti.

“Con la presentazione della candidatura – commenta l’assessore alle attività economiche Juri Magrini – compiamo un passo importante in un percorso che abbiamo voluto costruire insieme al territorio. Gli hub non sono solo un’opportunità di finanziamento, ma uno strumento per ripensare in modo integrato il rapporto tra commercio, spazio pubblico e qualità urbana. Il lavoro condiviso con le associazioni di categoria è stato fondamentale e continuerà ad esserlo: è da questa collaborazione che nasce la forza del progetto e la sua capacità di produrre risultati concreti. Rimini si presenta con una proposta solida, realistica e già cantierabile, ma soprattutto con una visione che riguarda l’intera città e il suo futuro sviluppo”.