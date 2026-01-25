Un compleanno solidale: Riccione festeggia Emanuela Donati, ex nuotatrice di livello

Una serata di festa diventata l’occasione per realizzare un progetto di solidarietà a favore della Lega del Filo d’Oro

Il Compleanno Solidale di Emanuela Donati, andato in scena sabato sera presso la Scuola Comunale di Viale Capri a Riccione, è stato un meraviglioso viaggio tra solidarietà, amicizia (quella vera) e condivisione. Una serata di festa, tra sportivi, musicisti, danzatori, che è diventata anche l’occasione per realizzare un progetto di solidarietà a favore della Lega del Filo d’Oro. Potremmo definirla Emanuela Donati & Friends, ma in realtà la vera protagonista della serata è stata la solidarietà e soprattutto la voglia di condividere insieme un progetto con al centro le persone, solo all’apparenza meno fortunate, ma capaci di regalare altre sensibilità, altri valori. Emanuela Donati, ex nuotatrice di alto livello ed ora responsabile di un centro di allenamento e preparazione, Studio Performance, è stata circondata e festeggiata da moltissime realtà, sportive e non solo, tutte unite per sostenere la Lega Del Filo d’Oro. Realtà come il Budokan San Mauro Pascoli, con la squadra di Andrea Silenzi e Daniele Arcangeli, il Centro Karate Riccione con Maria Marconi e Chiara Bacchini, il Judo Kodokan Cesena, il Judo Minerbio con Dylan Mammarella, il Centro Danza e Arti Sceniche di Riccione di Lara Giorgetti, la Scuola di canto di Riccione “Libera La Musica che c’è in te” di Maria Teresa Linzalone con Noemi Molinario, la cantante autodidatta Susy Boi, la Scuola di Musica di Morciano “Hall Of Music” di Symon Soprani accompagnato da Ilaria Rossetti, il Centro Cà Santino di Montefiore Conca con Mirca Di Lorenzo, che ha portato una bellissima testimonianza, il sociologo e l’educatrice scolastica Fabio ed Ayelen Donati, ⁠Zanni e Natural Durante di Riccione, c’è stata la testimonianza di una mamma, Paola Menni, che con coraggio ha raccontato la sua storia. Messaggi di vicinanza anche da Sofia Spadoni ed il Riccione Volley con tutte le sue ragazze della Serie B1 che hanno ospitato la serata nel loro palazzetto con il presidente Giuseppe Tontini ed il dirigente Sanzio Sacchetti. All’evento erano presenti più di 110 spettatori e 45 tra atleti, artisti e professionisti accorsi per esibirsi o contribuire con la loro solidarietà e testimonianza. Inoltre è stato aperto un link direttamente dalla Lega Del Filo D’Oro, unicamente per questo compleanno solidale che è stato e continuerà ad essere utilizzato per raccogliere ulteriori offerte di beneficienza, dove sono già arrivate molte donazioni da chi non è potuto essere presente all’evento. Finora l’iniziativa ha raccolto quasi 2000 euro che andranno totalmente alla Lega del Filo d’Oro.