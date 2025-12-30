Un concerto internazionale a Perticara: la cantante americana Irene Robbins si esibirà in chiesa

Soul, Gospel e Jazz: a Perticara arriva un evento unico per inaugurare il 2026

La magia della musica soul, gospel e jazz risuonerà nella suggestiva cornice della Chiesa Parrocchiale di San Martino a Perticara. Venerdì 2 gennaio, alle 20:45, il piccolo borgo della Valmarecchia accoglierà un concerto di caratura internazionale che vedrà protagonista la cantante statunitense Irene Robbins, in duo con il bassista Vonn Washington.

L’evento è nato quasi per caso grazie ai legami del musicista locale Pierluigi Vicini – conosciuto come Dom o “Staggia” dai perticaresi – con il mondo del jazz. Oltre a favorire l’arrivo dei due artisti americani, Vicini si esibirà anche con il suo progetto Domus Stage.

A sottolineare l’entusiasmo della comunità è la perticarese Maria Letizia Valli, che racconta: "Siamo davvero contentissimi di poter regalare alla nostra piccola comunità un evento così straordinario. Volevamo organizzare qualcosa nella nostra bellissima chiesa, ma mai avrei pensato potesse nascere un’iniziativa tanto bella e internazionale. Ringrazio di cuore Staggia, che con una sola chiacchierata ha reso possibile tutto questo".

Nonostante il prestigio degli artisti coinvolti, il concerto sarà a ingresso gratuito, un'occasione unica per inaugurare al meglio il 2026 a Perticara. L'evento è sponsorizzato dalla Pro Loco di Perticara.