Un consiglio comunale sulla crisi del Rimini Calcio: l'opposizione fa richiesta

La seduta dovrà essere convocata entro il 30 luglio

C'è delusione tra i consiglieri di opposizione dopo la riunione della Commissione consiliare sport sul tema Gaiofana. Assenti i vertici della Responsible, presente solo una delegazione strettamente tecnica, sono rimaste inevase le richieste di chiarimenti sul futuro della squadra biancorossa.



"Purtroppo, l'aria che si è respirata oggi era surreale, come se tutto ciò che abbiamo visto e letto in questi mesi non fosse mai esistito, come se effettivamente quel centro possa godere di vita propria anche senza la presenza della Rimini Calcio", commenta il consigliere dei 3v Matteo Angelini.



"No, non può essere così e l'ho ribadito con i miei interventi, chiedendo chiarezza sulle sorti della Rimini Calcio e sull'utilizzo di quest'ultima del Centro della Gaiofana, chiedendo tutela per tutti gli addetti ai lavori, a partire dai magazzinieri, impiegati, medici, calciatori, mister ed in particolar modo per i ragazzi del settore giovanile, coloro che più di tutti andrebbero tutelati per ovvi motivi", attacca Angelini, che accusa l'amministrazione e la Responsible di aver fatto muro.



L'opposizione è comunque compatta nel chiedere un consiglio comunale tematico dedicato al Rimini Calcio. La richiesta è stata protocollata, la riunione dovrà avvenire entro il 30 luglio. Così Carlo Rufo Spina di Fratelli d'Italia: "A nostro parere non si possono scindere le strutture sportive calcistiche dalla società Rimini calcio e dal suo settore giovanile, perché è quello l’interesse pubblico. Ad oggi infatti la Rimini calcio non avrà alcun diritto sui campi del centro sportivo della Gaiofana. Il bando è stato scritto dall’amministrazione in modo fallimentare e rischia di distruggere il nostro settore giovanile. I tifosi erano presenti in massa per queste giuste preoccupazioni. Noi abbiamo difeso la città. Dai banchi della maggioranza e del pd non ha parlato nessuno. Davvero il comune non poteva trovare 3 milioni per investire nello sport?".