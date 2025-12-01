Un debutto da fiaba: esordio top a Sant'Agata per il Paese del Natale

Pubblico da tutta Italia e tanti applausi per spettacoli e attrazioni

Esordio coi fiocchi per Il Paese del Natale 2025. Fin dal mattino di domenica 30 novembre, Sant’Agata Feltria è stata invasa da una folla arrivata da ogni parte d’Italia per vivere la prima giornata della 29ª edizione della manifestazione, ormai un punto di riferimento per gli appassionati di mercatini natalizi. Il borgo, già fiabesco di suo, ha offerto un’atmosfera unica grazie alle scenografie, alla musica, agli spettacoli e ai laboratori.

Favorita dal bel tempo, la giornata inaugurale è iniziata bene ed è terminata ancora meglio, tra gli applausi del pubblico per la spettacolare Discesa dell’Angelo e gli sguardi all’insù per il suggestivo spettacolo pirotecnico conclusivo.

Già dalle ore 10 l’affluenza era molto elevata; nel pomeriggio il paese si è nuovamente riempito. Decine di migliaia di visitatori, area camper molto affollata e oltre 20 pullman organizzati hanno confermato il richiamo dell’evento. I gruppi in arrivo per questa prima domenica provenivano da Toscana, Umbria, Piemonte, Veneto e Campania.

«Siamo molto soddisfatti di questo esordio – commenta il presidente della Pro Loco, Stefano Lidoni – La Discesa dell’Angelo e i fuochi d’artificio sono stati molto applauditi, la Mangiatoia (il grande stand gastronomico coperto e riscaldato nell’area fieristica, ndr) ha registrato un importante afflusso e le idee regalo e le proposte dei mercatini hanno incontrato il favore del pubblico».

Grande successo anche per il percorso “Presepi da non perdere”, e in particolare per la mostra allestita nelle sale del Palazzo Comunale, sopra il Teatro Mariani.



Tra le attrazioni più amate si conferma la Casa di Babbo Natale: qui i bambini ricevono gratuitamente cioccolata calda e biscotti offerti da Natalina e possono scrivere la letterina da consegnare a Santa Claus. Sono stati quasi 250 i piccoli accolti nella “Casa di Babbo Natale e degli Elfi”, mentre gli ingressi registrati alla “Rocca delle Fiabe” sono stati 353.

La spettacolare Discesa dell’Angelo, dalla torre civica a piazza Garibaldi, è proposta due volte al giorno (alle ore 12.30 e 17.30) in collaborazione con il Gruppo Grotte Pipistrelli CAI - Sezione di Terni.

Buona anche la gestione dei parcheggi e dei collegamenti: «I parcheggi hanno superato la prova e la navetta messa a disposizione dall’Associazione Calcio Sant’Agata ha funzionato bene – aggiunge Lidoni – Siamo soddisfatti e diamo appuntamento a tutti a domenica prossima e a lunedì 8 dicembre, per vivere nuove proposte nello scenario unico e incantevole del nostro borgo, allestito in ogni dettaglio per le feste natalizie».

La 29ª edizione del Paese del Natale proseguirà domenica 7, lunedì 8 e domenica 14 dicembre, sempre ad ingresso libero.