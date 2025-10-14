Un drone per scovare ladri e spacciatori: a Coriano la tecnologia per potenziare la Polizia Locale

Il Drone Dji Mini 4 Pro è tra i modelli più performanti della sua categoria

Un nuovo collega è entrato in servizio alla Polizia Locale di Coriano: un drone di ultima generazione che affiancherà gli agenti nelle attività di controllo e monitoraggio del territorio. L’amministrazione comunale ha scelto di dotare il Corpo di uno strumento altamente professionale, indispensabile per garantire sicurezza e presidio anche nelle aree più difficili da raggiungere. Il Drone DJI Mini 4 Pro è tra i modelli più performanti della sua categoria: compatto ma potente, offre prestazioni di altissimo livello anche in zone impervie. È dotato di stabilizzatore meccanico a tre assi e di un sistema integrato di sensori 3D per la rilevazione degli ostacoli, con visione binoculare omnidirezionale. Dispone inoltre di una videocamera ad alta risoluzione, con ampia visuale orizzontale e laterale (FOV 60° anteriore e posteriore, 60° laterale), che consente riprese stabili e dettagliate anche in condizioni complesse. “Innovare significa mettere la tecnologia al servizio della sicurezza e del bene comune — dichiara il sindaco Gianluca Ugolini —. Questo investimento consente alla nostra Polizia Locale di operare in modo ancora più efficace e capillare, soprattutto nelle aree più difficili da raggiungere”.