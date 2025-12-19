Un evento di qualità: prestigioso riconoscimento per Calici Santarcangelo

La prossima edizione in programma il 7 e l'8 agosto 2026

La Pro Loco Santarcangelo di Romagna e Città Viva Santarcangelo annunciano di aver ottenuto, a seguito di ispezione, il riconoscimento ufficiale “Evento di qualità” Unpli per la manifestazione “Calici Santarcangelo”. Il prestigioso marchio sarà ufficialmente attribuito a partire dalla prossima edizione della manifestazione, in programma il 7 e l'8 agosto 2026.

La comunicazione ufficiale è giunta dall'Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, che ha riconosciuto l’alto livello organizzativo, la capacità di valorizzazione del territorio e l’impatto positivo della manifestazione, frutto del lavoro sinergico e dell’instancabile impegno e professionalità di tutti i volontari coinvolti.

“Calici Santarcangelo”, storico appuntamento dedicato alla promozione dei vini delle province romagnole, si conferma così un appuntamento di riferimento, sia per la comunità locale sia a livello nazionale, ricevendo un sigillo di qualità che ne attesta il valore e la professionalità. La prima edizione a fregiarsi del marchio, prevista per il prossimo agosto, rappresenta un traguardo simbolico e un'occasione per proporre l'evento con rinnovato slancio e novità.

Il riconoscimento sarà formalizzato nel corso di una cerimonia di premiazione che si terrà a Roma nella prossima primavera, cerimonia alla quale parteciperanno i rappresentanti della Pro Loco di Santarcangelo.