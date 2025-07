Un fatto incredibile che ha lasciato tutti senza parole | La verità dietro il Tempio Civico della B. Vergine Incoronata

Scopri il Tempio Civico della B. Vergine Incoronata di Lodi: capolavoro rinascimentale, pianta ottagonale, organo del 1507 e reliquia medievale.

Nel cuore della Lombardia, a Lodi, sorge il Tempio Civico della Beata Vergine Incoronata, uno dei capolavori del Rinascimento lombardo eretto tra il 1488 e il 1490 per lo più con fondi comunali. Progettato dal discepolo di Bramante Giovanni Battagio e portato a termine da Gian Giacomo Dolcebuono e Giovanni Antonio Amadeo, il Tempio sorprende per la sua pianta ottagonale ispirata ai mausolei romani e per l’eccezionale qualità degli affreschi e delle sculture che lo adornano. La sua edificazione ha coinvolto l’intera comunità lodigiana e il risultato è un luogo di culto unico, simbolo di devozione civica e rigore architettonico.

Un gioiello architettonico con aneddoti sorprendenti

Il tempio prende avvio dalla demolizione di una precedente struttura, su indicazione comunale, per erigere una chiesa “civica” dedicata alla Vergine, un gesto che dimostra l’orgoglio e l’identità di Lodi nel tardo Quattrocento. La pianta ottagonale, insolita per l’epoca e la regione, riflette l’influenza delle chiese milanesi che privilegiavano strutture centriche. Tra le curiosità più insolite, si segnala che il Tempio fu costruito sopra un antico brodo, ossia un vicolo taverna, simbolo arcaico che contrastava volutamente con la sua rinnovata sacralità.

La facciata, abbellita da sculture marmoree e da una finestra circolare centrale, cela al suo interno un vero tesoro: cappelle laterali arricchite da dipinti rinascimentali e un antico organo a canne del 1507, realizzato da Domenico De Luca e restaurato nel 1775 da Giovanni Battista Chiesa, che conserva tuttora un inconfondibile sapore storico. La sacrestia conserva opere della famiglia Bibiena e affreschi attribuiti a Bigari, Gatti, e Franceschini, testimoniando la grande attenzione dedicata ai dettagli artistici.

Curiosità: simbolo civico e miracoli spirituali

Fin dalla sua consacrazione, avvenuta nel tardo Quattrocento, il Tempio ha rappresentato un simbolo civico e di fede per Lodi. Nel corso dei secoli ha ospitato riunioni comunali e processioni pubbliche, incarnando una funzione che trascendeva l’ambito religioso . Questa combinazione di devozione popolare e orgoglio civico ne ha fatto un punto di riferimento nelle visite ufficiali e nelle guide storiche della città.

Il Tempio è anche teatro di eventi sacri e solennità, come l’incoronazione della Vergine, un rito che affonda le radici nel Seicento e fu reso ancora più solenne dai lavori successivi che ne rafforzarono il profilo artistico. Oggi, il complesso è meta di fedeli, studiosi e turisti, che trovano qui un luogo dove storia, arte e fede si intrecciano in modo perfetto.