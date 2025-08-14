Un Ferragosto da vivere: tutti gli appuntamenti del weekend a Rimini

Eventi, spettacoli, fuochi d'artificio, musica e magia dal centro storico alla costa

Ferragosto e i giorni successivi sono ricchi di appuntamenti in vari spazi diffusi della città.

Dai fuochi d’artificio sulla spiaggia di Miramare, fino al tributo allo Slego nell’arena Francesca da Rimini, all’ombra di Castel Sismondo. Una festa che promette esperienze da vivere e un’occasione perfetta per scoprire le molteplici sfaccettature della città.

In centro storico, proseguono per tutta l’estate gli appuntamenti di musica e intrattenimento con SGR LIVE all’Arena Francesca da Rimini: domenica 17 agosto c’è il circo contemporaneo ‘Sonata per Tubi’ della Compagnia Nando e Maila, in collaborazione con Città Visibili, mentre martedì 19 agosto lo spettacolo ‘Tutto è cominciato così!?’ con Sergio Casabianca e le Gocce che intratterranno il pubblico.

All'Area Eventi Settebello venerdì 15 agosto è la volta di "Sezione Operativa", un ensemble con una grande varietà di strumenti. Sabato 16 agosto, la "Country Night" dei Wild Angels animerà la serata, mentre domenica 17 agosto si esibirà la Fermento Etnico Folk Band con musica popolare. Il programma si conclude martedì 19 agosto con un omaggio a Bob Dylan da parte di Lorenzo Semprini & The False Prophets.

Venerdì 15 agosto, il centro storico si apre al pubblico con le iniziative dei Musei Comunali, aperti fino alle 23, per un Ferragosto all’insegna della cultura e con Venerdì sera in centro, un mercatino serale estivo con bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, vintage, artigianato e curiosità collezionistiche.

Il 16 agosto per le celebrazioni dell’81° anniversario del sacrificio dei Tre Martiri, Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani, uccisi dai nazi-fascisti nel 1944. La commemorazione, con partenza da via Tiberio alle 17.30, prevede la deposizione di corone in via Ducale e Piazza Tre Martiri, con la partecipazione della Banda Città di Rimini. In serata, alle 21.30 alla Corte degli Agostiniani, si terrà uno spettacolo teatrale dedicato ai Tre Martiri, dal titolo ‘Poveri noi – storia di una famiglia nella tragedia della guerra’, con il Teatro delle Temperie, organizzato dall’Anpi sezione di Rimini in collaborazione con le Città Visibili aps.

Nell’ambito dei Cento giorni in festa, piccoli e grandi appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, il Ferragosto viene celebrato con eventi musicali, spettacoli di intrattenimento, comico-teatrali, eventi per bambini, mercatini estivi lungo tutta la costa.

Ancora spazio alla fantasia e all’immaginazione con This is Wonderland - Alice – Lost Inside You a Miramare, un'esperienza immersiva da favola, che trasporta in un Paese delle Meraviglie fatto di luci, suoni e interazioni.





Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:

fino a settembre 2025

Rimini, sedi varie

Rimini '80- E tu dov’eri nel 2025?

A 40anni dall’uscita di “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli, il Comune di Rimini ha in programma un calendario di eventi per omaggiare lo scrittore e per rivivere le atmosfere e il clima di un decennio, quello degli anni Ottanta. Tra gli appuntamenti: Il 15 agosto all’Arena Francesca da Rimini, la sera di Ferragosto, si ricorda Lo Slego, i Mod e le sottoculture degli anni ’80 con Werter Corbelli e Giovanni Garattoni, special guest Oscar Giammarinaro (Piazza Statuto - Statuto Mod). La Corte degli Agostiniani propone quattro serate di cinema all’aperto, dedicate agli anni Ottanta: Questa settimana è la volta di ‘The Elephant Man’ con intervento di Annamaria Gradara (19 agosto).





Fino a domenica 17 agosto 2025

Parco XXV Aprile, piazza sull'Acqua – Rimini

Tiberio CinePicnic

L’arena cinematografica più suggestiva dell’estate, in collaborazione con Notorius Rimini Cineclub e Cinema Teatro Tiberio, propone cinque serate di grande cinema e pic-nic sotto le stelle, nel fresco del Parco XXV Aprile (cd. Parco Marecchia) a due passi del Ponte di Tiberio.

Il primo appuntamento per la famiglia è nella serata di Ferragosto (venerdì 15 agosto) con il simpatico film d’animazione Kung Fu Panda 4, nuova avventura del Panda Po, appassionato di arti marziali ed impegnato a trovare un nuovo Guerriero Dragone. Per sabato 16 agosto arriva un film da Oscar, ovvero The Holdovers - Lezioni di vita di Alexander Payne, già regista di “Sideways” e “Nebraska” che ritrova Paul Giamatti nel ruolo di un burbero professore malvisto da dicenti e studenti, costretto ad occuparsi di un allievo durante le vacanze di Natale. A suo fianco la talentuosa Da ‘Vine Joy Randolph, nei panni della cuoca della mensa scolastica, vincitrice del Premio Oscar come migliore attrice non protagonista.

Finale dedicato alla famiglia domenica 17 agosto con Prendi il volo, cartoon griffato Illumination Studios, la casa dietro al grande successo di “Cattivissimo Me” e degli irresistibili Minions che, con la complicità del regista Benjamin Renner, racconta le divertenti peripezie di una famiglia di anatre impegnate nella loro prima migrazione. Stand gastronomico aperto ogni sera dalle ore 19:00.

Orario: dalle ore 19 alle ore 24 ore 19:00 picnic / ore 21:15 film su maxi schermo

Ingresso liberoInfo: www.societadeborg.it

da giovedì 14 a domenica 17 agosto 2025

piazzale Fellini - Rimini Marina Centro

Arte e Gusto

Nella suggestiva cornice del Parco Fellini è ospitato un evento dedicato al gusto all'arte e all'artigianato.

Un viaggio sensoriale e culinario attraverso le eccellenze italiane per deliziare i visitatori con prelibatezze e specialità regionali. Il tutto è arricchito da una vivace area Street Food con Truck, dove è possibile assaporare un'ampia varietà di specialità di cibo di strada. E per chi ama l'artigianato di qualità, è presente una parte dedicata ai mercatini artigianali, dove si possono scoprire e acquistare pezzi unici e originali. Per accompagnare queste esperienze sensoriali, l'atmosfera è allietata da musica di intrattenimento. A cura del Comitato AssoVespucci.

Orario: giovedì 14 agosto dalle ore 18 alle 23; venerdì 15 agosto dalle ore 12 alle 24; sabato 16 agosto dalle ore 12 alle 24; domenica 17 agosto dalle ore 12 alle 23

Ingresso libero Info: www.facebook.com/Birrimini2022

venerdì 15 agosto 2025

Bagno 62 Le Spiagge - Rimini sud

Messa all'alba

Nel giorno di Ferragosto, la spiaggia di Rimini si trasforma in un luogo di raccoglimento e spiritualità con la tradizionale Santa Messa all’alba sulla battigia. Un appuntamento, che richiama ogni anno centinaia di persone di tutte le età, per un momento di pace e riflessione immersi nella bellezza della natura. Il sorgere del sole sul mare fa da cornice a questa suggestiva celebrazione presieduta dal Vescovo di Rimini, con la partecipazione del Coro della Parrocchia Villaggio 1° Maggio. Segue una colazione insieme offerta da Confartigianato. Ore 5.45 inizio celebrazione – Ore 5 Confessioni.



venerdì 15 agosto 2025

Rimini Beach Arena, viale Principe di Piemonte 56/62 - Rimini Miramare

Cocoricò on the beach

Dove il mare incontra il suono. Il sole si fonde con l'orizzonte, l'energia sale dalla spiaggia. Ferragosto a Rimini Beach Arena. È qui che tutto si connette.

Con: Pawsa, Seth Troxler, Omar S, Miguel & Tons, Dj Cream.

Orario: dalle 17.30 all'1 Ingresso: a pagamento Info: 340 2608720 https://riminibeacharena.com

venerdì 15 agosto 2025

Parco degli Artisti (Chiosco il Casotto) , via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Alba. Dieci. Rimini.

Concerto all'alba a cura di Rimini Classica

Rimini Classica compie 10 anni. Per l'occasione si festeggia insieme la ricorrenza dell'attività con un concerto gratuito all'Alba, con gli amici musicisti e cantanti con i quali rimini Classica ha condiviso questo decennio. Ricordando Guido Zangheri, il Presidente, ad un anno dalla scomparsa.

Con: Andrea Amati, Alberto Bastianelli, Sergio Casabianca, Rossella Cappadone, Darma, Cristina Di Pietro, Marco Giorgi, Chiara Guerra, Mattia Guerra, Filippo Malatesta, Marco Mantovani, Massimo Marches, Simone Migani, Fabio Nobile, Alessandro Pagliarani, Quartetto Eos, Houdini Righini, Stefano Zambardino. Evento dell’Associazione Rimini Classica, in collaborazione con Sorridolibero e con il contributo della Regione Emilia-Romagna. In caso di maltempo l’evento è rinviato.

Ingesso gratuito senza prenotazione. Info: [email protected]

Ore 5.45 Ingresso gratuito Info: 327 4115353 (whatsapp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini

sabato 16 agosto 2025

Rimini centro storico, via Tiberio (partenza corteo); Corte degli Agostiniani, via Cairoli 42

81° anniversario del sacrificio dei Tre Martiri

In ricordo del sacrificio di Mario Capelli, Luigi Nicolò, Adelio Pagliarani, i tre martiri riminesi trucidati il 16 agosto 1944 dai nazi-fascisti, l’Amministrazione comunale celebra l'eroica ricorrenza con una cerimonia commemorativa, nel corso della quale saranno deposte corone di alloro in via Ducale e nella Piazza Tre Martiri, dedicata alle vittime dell'eccidio. La cerimonia inizia alle ore 17.30 con partenza da via Tiberio, nei pressi dell'omonimo parcheggio. Un momento significativo con la partecipazione della “Banda Città di Rimini”.

Gli appuntamenti proseguono nella serata alla Corte degli Agostiniani ore 21.30 con lo spettacolo in ricordo dei Tre Martiri ‘Poveri noi – storia di una famiglia nella tragedia della guerra’, Teatro delle Temperie, di e con Silvia Frasson, regia di Andrea Lupo, organizzato dall’Anpi sezione di Rimini in collaborazione con le Città Visibili aps. Ingresso libero Info: www.lecittavisibili.com/project/poveri-noi

Segue il calendario, giorno per giorno:

