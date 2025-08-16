Un Ferragosto pieno di eventi a Rimini. Le foto della giornata
Messa all'alba, mercatini, proiezioni all'aria aperta e tanto altro
Un mare di eventi ha acceso la festa di Ferragosto a Rimini.
L'alba è stata illuminata dalla preghiera con la messa al mare celebrata dal Vescovo per la pace nel mondo.
60 persone si sono riunite per un pranzo sulla spiaggia inclusiva ‘Libera tutti’ al quale ha partecipato anche il Sindaco di Rimini.
In centro storico il Ferragosto si è acceso con i mercatini di antiquariato e le proiezioni all’aria aperta di Cinepicnic.
Ad animare la serata, il dj set della serata Remember Slego all’Arena Francesca da Rimini in compagnia degli storici dj, fondatori, del mitico locale di Viserba.
Da non dimenticare le cocomerate e i giochi in spiaggia, regno incontrastato del ferragosto riminese.