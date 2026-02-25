Un film girato tra Pennabilli e San Leo, la sceneggiatrice di Bellaria: Blooming death al Cinema Astra

l soggetto e la sceneggiatura sono della bellariese Anna Silvia Armenise

Parla romagnolo l’anteprima in programma venerdì 27 febbraio (ore 20,30) al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina. Sul grande schermo arriva in anteprima il film Blooming death, esordio al lungometraggio di Luca Fabiani, giovane regista originario di San Mauro Pascoli (FC). Il film è passato alla XXIII edizione del Ravenna Nightmare Film Festival (2025), dove ha vinto il Premio Metalupo per il miglior film nel Concorso Nazionale Lungometraggi.

Prodotto dalla riccionese Almost Blues, Blooming death è girato tutto in Valmarecchia tra San Leo e Pennabilli. Il soggetto e la sceneggiatura sono della bellariese Anna Silvia Armenise che sarà presente alla proiezione al Cinema Teatro Astra insieme al regista.

Il film, di genere thriller psicologico, ha per protagonista Ettore (interpretato da Leonardo Santini), letale assassino a pagamento, roso dalla colpa di aver ucciso una ragazza innocente, che lo perseguita attraverso terribili allucinazioni, prodotte dai primi sintomi della schizofrenia. Tormentato, decide di ritirarsi, ma Claudio, il Manager, non intende lasciarlo andare vivo dalla sua organizzazione. Ferito gravemente in un'imboscata, Ettore trova rifugio nella casa di due misteriose sorelle, Betta e Sara, immersa nella foresta.

Luca Fabiani (Cesena, 1990) dopo la laurea in Psicologia trasforma la sua passione per il cinema in un percorso professionale, iniziando a lavorare nel settore audiovisivo con spot, videoclip musicali e progetti promozionali. Parallelamente coltiva una ricerca personale sul linguaggio cinematografico, realizzando cortometraggi e documentari che lo avvicinano al mondo del cinema indipendente, realtà che sostiene e con cui ama collaborare.