Un francobollo per celebrare i 75 anni del Gruppo Reggini

Parte dei proventi dell’acquisto dell’opera sono stati destinati a un'associazione che dà sostegno a migranti e a persone fragili in cerca di serenità

È stato presentato oggi, agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, il francobollo celebrativo dedicato ai 75 anni di attività del Gruppo Reggini, la cui grafica simboleggia un dialogo tra arte, impresa e impegno sociale. L'opera da cui è stato tratto il francobollo è inoltre esposta, da oggi (giovedì 23 ottobre), presso la concessionaria Reggini di San Marino.

“Per questo anniversario speciale abbiamo voluto affiancare alla memoria della nostra storia familiare e aziendale un gesto che parlasse di futuro e di impegno sociale. – spiega Maria Reggini. - L’opera in questione è capace di unire bellezza, riflessione e solidarietà”.

Parte dei proventi dell’acquisto dell’opera sono stati destinati a un'associazione che dà sostegno a migranti e a persone fragili in cerca di serenità. La sede Volkswagen Reggini di Strada Rovereta 52 a Falciano di San Marino da oggi accoglie l’esposizione del dipinto originale per tutti coloro che vorranno condividere questo momento di particolare valore dedicato all’arte contemporanea e ai valori del territorio.