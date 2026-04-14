Un fumetto per raccontare il Parkinson: la presentazione alla fumetteria Alcatraz di Rimini

Sabato 18 aprile con l'autore Mauro Mogliani

Sabato 18 aprile, alle ore 17, la fumetteria Alcatraz di Rimini ospiterà la presentazione de "I sogni di Park", una graphic novel che racconta il Parkinson attraverso un linguaggio innovativo, accessibile ed emozionante. Sarà presente Mauro Mogliani, autore del fumetto, che dialogherà con il pubblico, raccontando il percorso creativo e umano che ha portato alla realizzazione dell’opera. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la fumetteria Alcatraz, l’associazione Parkinson in Rete e “I Sogni di Park”, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico a un tema ancora poco raccontato, utilizzando il fumetto come strumento di comunicazione, sensibilizzazione e condivisione.