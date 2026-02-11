Un gesto che scalda il reparto: da Coriano una donazione per i bambini della Chirurgia Pediatrica

3.100 euro e giochi donati all'Infermi di Rimini

Proseguono le dimostrazioni di vicinanza e sensibilità della società civile nei confronti della sanità pubblica e in particolare verso chi si occupa dei pazienti più giovani. Si è svolta infatti sabato 7 febbraio la cerimonia di consegna e ringraziamento della donazione effettuata all’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini dai volontari dell’associazione ‘Festa per Far Festa’ di Coriano. Si tratta di un gruppo di amici, tutti residenti in quel comune, che, in unione alla Pro Loco di Coriano, impiegano parte del loro tempo libero per organizzare feste, commedie teatrali, cene allo scopo di raccogliere fondi e destinarli ad iniziative benefiche del territorio.

Così durante il periodo delle festività natalizie questo gruppo ha deciso di effettuare una vendita benefica di “stelle di cioccolato” (messe a disposizione da un’azienda sempre del territorio, la Dolciaria Rovelli srl), con ricavato devoluto alla associazione La Girandola (conosciuta lo scorso anno quando i volontari corianesi hanno contribuito a sostenere le diverse attività di animazione presenti nel reparto) per destinarlo all’allestimento della nuova sala di attesa del Pre-ricovero della Chirurgia Pediatrica dell’ospedale.

Come frutto di tale iniziativa sono dunque stati consegnati un assegno di 3100 euro, un televisore e altri oggetti (giocattoli, colori, 25 scatole di ciupa, cornici e stampe). La delegazione dell’associazione La Girandola era composta dalla vice presidente Carla Conti e dalle volontarie Lorena Carbonero, Francesca Corazza, Sara Benedetti e Federica Brumali, mentre ‘Festa per Far Festa’ di Coriano era rappresentata dal presidente Daniele Ugolini, il vice presidente Fabio Bonfini e il volontario Federico Buldrini, accompagnati nell’occasione dal sindaco Gianluca Ugolini e dalla consorte, sempre pronti a dare una mano alle attività del gruppo di concittadini.

Il direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini, dottor Vincenzo Domenichelli, anche a nome dell’Ausl Romagna, del personale che lavora in reparto e dei piccoli pazienti, ha ringraziato i donatori per questo significativo gesto che aiuterà a rendere l’ambiente di cura ancora più accogliente e ospitale.