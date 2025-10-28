Un Halloween di paura e tanto divertimento nei parchi della Riviera

Acquario di Cattolica, Italia in Miniatura e Oltremare propongono tanti appuntamenti

Halloween è arrivata e per il weekend più spaventoso dell’anno, i parchi Costa Edutainment della Riviera di Romagna offrono tanti eventi. Acquario di Cattolica, Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare 2.0 a Riccione propongono mistero, spettacolo brivido, formato famiglia, con la grande novità dell’apertura serale dell’Acquario di Cattolica il 31 ottobre.

Il 31 ottobre, per Halloween l’Acquario di Cattolica aprirà eccezionalmente le porte del Percorso blu di sera, dalle 20.30 a mezzanotte, con animazione a tema.

L’avventura inizierà dall’Antro della Grande Conchiglia, popolato da Zombimeduse, Fantapesci, Gigagranchi e Piovrazucche. Da qui, incoraggiati da maghi e streghe truccabimbi, gli avventurosi visitatori partiranno alla ricerca del mostro che ha pianificato di distruggere il pianeta, il perfido Plasto.

Solo grazie alla saggezza di una Strega e dei suoi strampalati e ossuti aiutanti, grandi e piccini riceveranno tutti gli indizi per salvare la Terra prima dello spuntare del nuovo giorno.

Venerdì 31 ottobre sarà aperto il solo Ingresso Blu dalle 20:30 a mezzanotte. I visitatori del serale, riceveranno un braccialetto, valido per la visita all’intero Acquario di Cattolica nei due giorni successivi, il 1 e 2 novembre.

Sabato e Domenica infatti l’Acquario aprirà regolarmente dalle 10, fino alle 18:30 con tutti i percorsi aperti l'Ingresso verde, con un rettilario che ospita serpenti, basilischi e draghi barbuti, oltre a pitoni, boa, rane velenose e blatte fischianti, l'Ingresso giallo, con le lontre asiatiche dalle piccole unghie e i caimani americani, per finire all'Ingresso viola con la mostra "Insetti Giganti XXL Edition” che propone 70 le riproduzioni iper-realistiche di insetti, ingranditi fino a 200 volte.

"Cibature da Paura": l'1 e 2 novembre si potrà assistere ai pasti di pinguini, lontre, trigoni e squali toro, momenti sempre di grande richiamo e interesse didattico. Maggiori dettagli e orari sono disponibili sul sito ufficiale dell'Acquario.

Dal 31 ottobre al 2 novembre Italia in Miniatura, infestata da mostruose sirene, troll monumentali, mummie, zombie e gatti neri, si trasforma in una landa per le scorribande di esseri giganteschi! E chi sono questi “giganti”, se non i visitatori grandi e piccini, che potranno torreggiare fra le città in miniatura di Italia e d’Europa.

Dal Palco stregato di Piazza Italia, sabato 1 e domenica 2 novembre ci saranno spettacoli non stop, a rotazione dalle 11 alle 16: Magic Halloween, il circo improbabile con direttore incontenibile, Ghost Bubbles, lo spettacolo di bolle di sapone tanto grandi e colorate da non credere, e Magic Show, dove illusionismo e levitazione “beffano” anche la tecnologia.

Il divertimento è maxi anche fra le attrazioni del parco: Venezia, stregata da violini fantasma, la vertiginosa Torre Panoramica, la Vecchia Segheria, i laboratori di Esperimenta, l’antro di Mangiafuoco dove cercare di Pinocchio, la Monorotaia, il Pappamondo. Nel weekend di Ognissanti, Italia in Miniatura sarà aperta venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17, con attrazioni in funzione dalle 10.30 alle 16:15. Le casse chiudono alle 15.30. Trucca bimbi gratis tutti i giorni, spettacoli 1 e 2 novembre. Orari, programma e biglietti su italiainminiatura.com

Oltremare 2.0, si ammanta del mistero della scoperta nei giorni 1 e 2 novembre. Nel Family Edutainment Park, lo stupore inizia dall’incontro dal vivo con gli appuntamenti in Laguna dei delfini del Dolphin World. Il Raptor World offre l’emozione del volo radente degli uccelli rapaci, discendenti dei grandi rettili preistorici, così come i pappagalli di Parrot World e gli alligatori di Sapiens, la giungla con ominidi, tigri dai denti a sciabola e il mammut a grandezza naturale. A Genesis, si assiste al Big Bang, Planet Theatre offre un palcoscenico sull’Era Glaciale, The Village è il villaggio su palafitte dell’età del rame. Ci si spinge nelle profondità della terra, con Speleos, e ci si diverte giocando, dopo tante emozioni, al Mega Game Land, unico spazio in Italia dedicato al mondo dei DinsiemE, grandi beniamini dei bambini. Nel Porto Fantasma Halloween impazza con spettacoli non stop: Bolle di Sapone Giganti, gag di Clown e Trampolieri, strabilianti Giochi e Illusioni per tutta la famiglia e Trucca bimbi gratis. E per portarsi a casa un sorriso e un ricordo, c’è Ulisse! La mascotte del parco al tuo fianco di tutti i bambini per fare "Dolcetto o Scherzetto?" e scattare una foto ricordo.

Oltremare è aperto il 1 e 2 novembre dalle 10 alle 18. Orari, programma e biglietti su oltremare.org